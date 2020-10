Des manifestations à Québec et Ottawa pour sauver l’industrie aérienne

Une manifestation aura lieu mardi midi devant le Parlement, à Ottawa, et à l’Aéroport Jean-Lesage de Québec afin de sauver l’industrie aérienne, l’une des principales victimes économiques de la COVID-19 à travers le monde.

Les manifestants, pour la plupart des pilotes, des agents de bord et des employés des aéroports, souhaitent dénoncer le manque de soutien du gouvernement fédéral envers leur industrie plongée dans une situation catastrophique. C'est que le transport aérien est littéralement paralysé depuis l’avènement de la pandémie.

Ça fait depuis le mois de mars qu’on voit noir. On veut envoyer un message clair, notamment à Justin Trudeau et Marc Garneau , commente Jean-Sébastien Guay, fondateur d’Aero Emploi et organisateur de la manifestation à Québec.

Les manifestants considèrent que le gouvernement fédéral fait piètre figure parmi les pays du G20 en matière d’aide à cette industrie durement éprouvée. Les gouvernements allemands et français, par exemple, aident financièrement leur géant, comme Lufthansa et Air France.

On réclame d’ajuster les mesures sanitaires aux frontières en fonction des différents pays. Un peu comme au Québec où l’on travaille avec des zones rouges, des zones oranges. Il faut stopper le mur à mur , ajoute Jean-Sébastien Guay au micro de l’émission matinale Première heure.

Là où l’épidémie est moins [présente], on pourrait laisser tomber le 14 jours [de quarantaine]. Et aussi, il ne faut pas se priver des tests rapides. Jean-Sébastien Guay, fondateur d’Aero Emploi

Du cas par cas

M. Guay réclame aussi que les plus petites entreprises d’aviation soient traitées différemment des géants.

Un avion qui ne vole pas n’est pas rentable et ce sont des coûts fixes énormes. Ces compagnies-là brûlent des sommes d’argent phénoménales , explique-t-il. Il faut y aller au cas par cas. C’est un peu comme la table d’imposition des contribuables. Nous ne sommes pas imposés de la même façon si l’on gagne 50 000 $ ou 100 000 $.

L’entrepreneur spécialisé dans les ressources humaines est à même de constater le drame qui se joue dans cette industrie. Des dizaines de milliers d’emplois seront perdus avant longtemps.

Air Canada a déjà mis à pied 20 000 de ses 38 000 employés. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Même un géant comme Air Canada a déjà mis à pied 20 000 de ses 38 000 employés. À Québec, seulement 600 000 voyageurs fréquenteront l’Aéroport en 2020, comparativement à 1,8 million en 2019. Cette baisse dramatique sera inévitablement liée à d’autres pertes d’emplois.

Ce qui nous touche davantage, c’est qu’on voit dans notre système une série d’employés licenciés et on ne peut pas rester insensible à ça. Jean-Sébastien Guay, fondateur d’Aero Emploi

Le public est également invité à se rendre dans les manifestations pour démontrer leur soutien et échanger avec les travailleurs de l'industrie.

C’est une bonne occasion aussi d’échanger avec des passionnés de l’aviation , souligne M. Guay.

Point de rencontre

À Ottawa, le point de rencontre est situé à proximité du nouveau Musée canadien de la guerre, dans le quartier LeBreton Flats. Les marcheurs emprunteront la rue Wellington pour se rendre jusqu’au Parlement. La manifestation devrait se terminer vers 16 h.

À Québec, la manifestation aura lieu dans le stationnement P4 de l’Aéroport Jean-Lesage, exceptionnellement gratuit pour l’occasion.