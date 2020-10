L'acteur Jeff Bridges annonce souffrir d'un cancer

Y a du nouveau ( New shit has come to light ) : c'est par une réplique empruntée au « Duc » (« The Dude »), l'inébranlable et hirsute personnage qu'il incarnait dans Erreur sur la personne (The Big Lebowski), film culte des frères Coen, que Jeff Bridges a fait passer la nouvelle à ses nombreux fans.

On m'a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je m'estime heureux d'avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon , poursuit-il.

En 2019, Jeff Bridges a repris son rôle du « Duc » pour une publicité au Super Bowl. Photo : Publicité Stella Artois

Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement , conclut Jeff Bridges, sélectionné à sept reprises pour les Oscars qui l'ont sacré meilleur acteur en 2010 pour son rôle dans Crazy Heart.

Dès l'année suivante, il était de nouveau en lice pour sa performance dans le film western True Grit.

Jeff Bridges est récemment apparu dans Sale temps à l'hôtel El Royale (Bad Times at the El Royale, 2018) et tourne actuellement une série télévisée pour la chaîne FX, The Old Man, adaptation d'un roman d'espionnage dans lequel il joue un agent de la CIA à la retraite qui tente d'échapper à son passé.