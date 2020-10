Le changement de nom de l’École Cecil Rhodes au coeur d’une consultation publique

Une motion a été adoptée par les élus de la Division scolaire lundi et les résultats de la consultation devraient être connus au plus tard le 31 mars prochain, a appris CBC.

La motion présentée par la conseillère Jennifer Chen soutient que le fait de continuer à rendre hommage à Cecil Rhodes envoie un mauvais signal à la population étudiante diversifiée de l’école.

Les noms des écoles devraient susciter un sentiment de fierté chez les élèves et le personnel. Le maintien du nom d'un suprémaciste blanc va blesser des élèves que Cecil Rhodes aurait considérés comme des êtres humains inférieurs. Extrait de la motion

Cette motion fait suite à une pétition en ligne, lancée en juin dernier, et qui a recueilli plus de 1700 signatures dans la mouvance internationale de protestations antiracistes et de pressions populaires visant à retirer des monuments jugés colonialistes.

Jennifer Chen a reçu des dizaines de lettres de soutien de parents, d'anciens élèves et de résidents du quartier Weston où se situe l'école.

Je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir le soutien de la communauté. Je vois cela comme un pouvoir communautaire , affirme-t-elle.

Mme Chen a demandé que les élèves de l'école soient inclus dans la consultation. Ils seront les premiers à être consultés ainsi que les parents et les membres de la communauté.

La motion demande à la Division scolaire de renommer l'école au cours de l’année scolaire 2020-2021.

Une statue de Cecil Rhodes à l'extérieur à Oxford (archives). Photo : Reuters / ANDY COULDRIDGE

Personnage controversé

Cecil Rhodes était un homme d’affaires, impérialiste et politicien britannique. Il a contrôlé et exploité l’Afrique australe au 19e siècle.

Il est également connu pour avoir créé la Bourse Rhodes. Il croyait aussi en la supériorité des Anglais qui, selon lui, constituent la première race du monde.

Cecil Rhodes a aussi exploité des diamants en Afrique australe à l'époque de l'empire britannique. En 2015, sa statue a été retirée du terrain de l'Université du Cap, en Afrique du Sud, à la suite d'un mouvement étudiant.

