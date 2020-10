Sherbrooke met un projet avec Moment Factory sur la glace

Au micro de l’émission Par ici l’info, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a fait savoir que la pandémie et toute l’incertitude qui l’entoure ont motivé cette décision.

À écouter : Pas de projet hivernal de Moment Factory

C’était une belle opportunité, une belle association avec une entreprise internationale qui a une bonne visibilité. C’est un dossier dont on avait beaucoup parlé à notre comité de développement économique , explique le maire de Sherbrooke.

Mais il y avait trop d’incertitude, [...] trop d’imprévu et trop de gens insatisfaits par rapport aux gens satisfaits , lance-t-il.

La taille du parc Jacques-Cartier, trop modeste pour accueillir l’événement tout en respectant les règles sanitaires, a également penché dans la balance. Si on veut accueillir tout le monde, le plus de gens possible, ça aurait pris un site plus grand , indique le maire de Sherbrooke

Sans oublier que le projet aurait nécessité des investissements de plus de 500 000 $. C'est de l’argent public. Il faut penser à tout , fait savoir Steve Lussier.

Le projet aurait toutefois été gratuit pour le public. Seulement 6900 personnes auraient pu profiter des installations durant trois semaines. On voulait y aller par groupe, mais c’était peut-être insuffisant par rapport à la capacité , reconnaît M. Lussier.

D’ailleurs, selon le maire, la Ville de Sherbrooke garde un contact étroit avec Moment Factory. Ce projet-là [pourrait] être reporté, mais d’autres projets pourraient être mis de l’avant à Sherbrooke , dit-il.