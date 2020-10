De la Syrie à Gatineau: le long parcours d'une famille de réfugiés, cinq ans plus tard

Tawassif et Yaser Al Hassan ont fui la guerre en Syrie et quitté leur village rural, pour se réfugier au Liban, le pays voisin. Une situation plus sécuritaire, mais loin d'être idéale. Il était très difficile de trouver du travail au Liban et leurs quatre enfants n'avaient pas vraiment accès à l'éducation..

Finalement, le Canada a ouvert ses portes aux réfugiés Syriens, vers la fin 2015. Parmi les 25 mille ressortissants de ce pays, la famille Al Hassan, elle aussi, fait le saut transatlantique. Et à leur arrivée, le 11 février 2016, ce fut le premier d'une série de chocs.

C'est beaucoup de choses différentes. Il y a la neige. Il y a d'autres langues, l'anglais et le français. Chez nous, il y a juste l'arabe. Aller à l'hôpital, à l'école, c'est tout gratuit. Chez nous, ce n'est pas comme ça Tawassif Al Hassan

La famille d'accueil à Gatineau

Le gouvernement canadien a parrainé près de la moitié des familles syriennes venues ici. Les autres familles ont été accueillies par des organisations religieuses ou communautaires et par des groupes de citoyens.

Lorsque la famille Al Hassan est arrivée ici, elle avait déjà tout un comité d'accueil. Sami Bibi et une dizaine d'amis regroupés sous le nom Plateau uni pour les réfugiés travaillaient déjà depuis des semaines pour accumuler de l'argent. Avec le soutien de l'Église chrétienne du Plateau et l'encadrement d'Accueil parrainage Outaouais, ils ont préparé un logement pour la famille.

Donc, avant leur arrivée, on était dans l'appartement, nous l'avons nettoyé, nous avons installé les meubles et tout. A leur arrivée, l'appartement était prêt Sami Bibi, parrain de la famille Al Hassan

Un engagement soutenu

Tawassif Al Hassan parle de ses parrains, comme d'une famille élargie.

Une grande famille, une belle famille dit-elle, qui l'ont accompagné elle, ses enfants et son mari, à travers tout le processus d'adaptation à leur société d'accueil. Ces parrains auraient pu se limiter à leur mandat initial, qui était d'accumuler de l'argent, soit 15 000$, pour donner un revenu d'appoint à la famille pendant un an. Mais leur engagement se poursuit jusqu'à maintenant.

Yaser et Tawassif Al Hassan considèrent leurs parrains comme une famille élargie. Photo : Gracieuseté : famille Al Hassan

Sami Bibi, un canadien d'origine tunisienne, explique que le parcours des immigrants est généralement parsemé de défis. Même pour ceux qui ont un niveau d'éducation supérieur. Mais cela n'a rien à voir avec ceux rencontrés par des réfugiés comme la famille Al Hassan

C'est vraiment deux fois rien, mille fois rien, par rapport aux défis de quelqu'un qui est originaire d'un milieu rural, qui ne parle pas la langue , explique Sami Bibi. Même l'usage d'un micro-ondes, d'une cuisinière, du chauffage, on mesure à quel point il y a des choses qui nous sont vraiment acquises, mais qui pour eux, sont vraiment un défi , ajoute le parrain de la famille Al Hassan.

Mais surtout, surtout, surtout, la langue. On ne peut rien faire, sans la langue Sami Bibi, parrain de la famille Al Hassan

Aux limites de la résilience

Cinq ans après son arrivée, Tawassif Al Hassan, s'exprime bien en français. Ses quatre enfants ont eu beaucoup plus de facilité qu'elle, dit-elle. Ils ont d’ailleurs intégré l’école régulière. Les parents ont pu trouver du travail, jusqu'au moment où un autre choc cette année est venu ébranler la famille, qui commençait à bien s'établir.

Depuis quelque mois, Mme Al Hassan est aux prises avec un problème de santé important. La santé, c'est pas bien, bien, bien...parce que j'ai un cancer. Ça fait pas très longtemps, on a fini la chimio, pendant 4 mois, c'est fini les traitements. Maintenant, ça va ajoute-t-elle.

Une très mauvaise nouvelle, que Tawassif n'a pas voulu communiquer encore à ses parents, toujours en Syrie. Le choc serait trop difficile, dit-elle, surtout avec la distance qui les séparent.

Malgré tout, la famille et Sami Bibi affirment que le pronostic de guérison est encourageant et que la mère a reçu de très bons soins, malgré la pandémie. Tawassif Al Hassan reçoit maintenant des traitements de radiothérapie. Tout cela est particulièrement éprouvant, car son système immunitaire est affaibli et l'isole davantage de ses enfants, à cause des risques de contamination au coronavirus.

Une autre épreuve, donc, pour cette famille qui aura encore plus besoin de sa famille d'adoption, au Canada.