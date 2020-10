Marche au ralenti des moteurs à Rimouski : 3 minutes maximum, sauf exceptions

Des exceptions ont toutefois été ajoutées à la première mouture du projet de règlement pour répondre aux critiques reçues de la part de citoyens depuis sa présentation.

Par exemple, dans la première version du projet de règlement, la Ville comptait limiter la marche au ralenti des moteurs des automobiles à une minute seulement.

Il y avait énormément de préoccupations de la part de citoyens, citoyennes. On parlait, au début, d'une minute. On a écouté les citoyens et on permet maintenant une durée de trois minutes. Marc Parent, maire de Rimouski

De nombreux citoyens ont émis des commentaires depuis la présentation du projet de règlement, au début septembre.

On propose un règlement. On veut que la population commente. On fait des soirées de consultation. On prolonge les délais , a affirmé à ce sujet le maire de Rimouski, Marc Parent, à l'issue de la séance du conseil.

Des exceptions ont donc été ajoutées pour mieux répondre à la réalité vécue par les conducteurs rimouskois.

On inclut dans les exceptions, par exemple, le cas typique où vous entrez dans votre voiture, les vitres sont gelées, il y a eu du verglas. [...] Vous pouvez laisser tourner votre voiture (sic) tant et aussi longtemps que la glace ne sera pas disparue. Marc Parent, maire de Rimouski

Parmi ces exceptions, on retrouve notamment la possibilité de faire tourner le moteur de son véhicule pour le dégivrer ou pour le désembuer.

Il est permis de faire tourner son moteur au ralenti pour plus de trois minutes pour faire dégivrer son automobile. (archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Un règlement qui s'adapte aux situations

Les chauffeurs de véhicules d'urgence et de véhicules lourds pourront laisser tourner leur moteur lorsque nécessaire.

Même chose lorsqu'un véhicule s'immobilise pour faire monter ou descendre un passager.

Les moteurs des taxis pourront pour leur part rester en marche lorsqu'ils sont stationnés si au moins une personne se trouve à bord, et ce, entre le 15 octobre et le 15 avril.

Les automobilistes coincés dans un bouchon de circulation ou ceux arrêtés en raison d'un problème mécanique pourront eux aussi laisser tourner leur moteur au ralenti.

Les garagistes pourront faire de même pour procéder à des réparations, et les personnes qui ont besoin que leur véhicule soit chaud en hiver ou frais en été pour des raisons médicales pourront également démarrer leur moteur pour un plus long laps de temps avant de se déplacer.

L'objectif de ce règlement est de sensibiliser les Rimouskois aux gaz à effet de serre émis par leurs véhicules et de les encourager à envisager d'autres moyens de transport. (archives) Photo : iStock Photo

Sensibiliser la population

L'objectif de ce règlement est de sensibiliser la population aux gaz à effet de serre émis par leurs véhicules, notamment lorsqu'ils sont arrêtés.

Ce qui est fondamental, c'est la sensibilisation. S'assurer que la population comprenne l'importance d'utiliser le véhicule au minimum. Faire du covoiturage, éteindre son moteur lorsqu'on n'en a pas besoin. Ce sont de petits gestes, mais qui, à l'échelle du monde, ont un gros impact , a soutenu le maire de Rimouski, Marc Parent, à l'issue de la séance du conseil.

Un citoyen qui avait proposé certains des changements retenus par le conseil, Nicolas Lambert, a par ailleurs félicité les élus et salué leur ouverture d'esprit.

Il estime toutefois que la Ville devra mettre sur pied une campagne de sensibilisation sur la pollution causée par les moteurs qui tournent inutilement pour que les citoyens adhèrent au nouveau règlement.

Ce n'est pas tout le monde qui est conscient de ce qui sort de leur voiture. Oui, il y a du CO2, mais il y a aussi plein d'autres polluants qui nuisent grandement à la qualité de l'air. Et d'être exposés a une telle pollution à long terme, on parle de beaucoup de maladies, cardiovasculaires, respiratoires , a soutenu Nicolas Lambert, lors de la période de questions allouée au public.

Avec la collaboration de Denis Leduc