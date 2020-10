Des travaux forcent la fermeture d'une portion du boulevard des Récollets pour la semaine

Les Chemins de fer Québec-Gatineau s’affairent à la réfection complète de la voie ferrée qui traverse le boulevard à la hauteur de l’autoroute 40, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest.

Ces travaux visent à solidifier le rail et rendre la conduite plus agréable pour les automobilistes.

Il a été possible d’observer des congestions à l’approche du chantier tout au long de la journée, particulièrement aux heures de pointe. Un détour est en place par la rue Réal-Proulx et côte Richelieu.

Accès difficile aux commerces

Même si les commerces demeurent accessibles, le trafic est considérablement diminué et la clientèle est plus rare.

C'est très difficile se rendre à nos magasins. Faut faire le tour au complet , dit le directeur du Groupe Brunelle, George Brunelle. Celui-ci possède plusieurs magasins à proximité des travaux, dont Sports Experts, S3 et Brunelle Sport.

Ces boutiques se trouvent tout près de l’intersection du boulevard des Récollets et de la rue Bellefeuille, elle aussi en chantier jusqu’en novembre.

Par contre, on ne peut pas se plaindre quand on est encore ouverts. J'ai beaucoup de mes confrères en affaires qui sont fermés présentement, je parle des restaurants. On est ouverts, on est contents. C'est sûr que c'est décevant un peu qu'ils ferment le boulevard des Récollets en pleine pandémie. J'imagine qui s'ils avaient pu le reporter à autre année, ils l'auraient fait , poursuit-il.

L’hiver dernier, des travaux d’urgence avaient dû avoir lieu sur ce passage à niveau pour réparer des rails endommagés.

Avec les informations de Sébastien St-Onge