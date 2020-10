La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent encourage les personnes aux prises avec une maladie chronique à se faire vacciner contre la grippe.

La vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus et des femmes enceintes est également recommandée.

Le vaccin est donc offert gratuitement pour ces populations ainsi que pour les proches aidants, les travailleurs de la santé, les personnes de 60 ans et plus et les enfants qui ont entre 6 et 23 mois.

En raison de la pandémie en cours, la prise de rendez-vous et le port du masque lors de la vaccination sont obligatoires.

Cette année, au Québec comme en Ontario, le vaccin contre la grippe semble être plus populaire que jamais.

