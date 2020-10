Un viol ordinaire, le nouveau roman pro-consentement de Janette Bertrand

À plus de 95 ans, l’autrice Janette Bertrand sort mercredi son nouveau roman Un viol ordinaire, qui porte sur les relations sexuelles non consenties au sein des couples. « C’est pas vrai qu’on peut tout faire à sa blonde, à son chum », a-t-elle déclaré, dimanche, en entrevue à Tout le monde en parle.

Dans ce livre, un homme, décrit comme un bon gars , oblige sa conjointe à subir un acte sexuel qu’elle refuse. Janette Bertrand a voulu s’intéresser aux viols commis dans l’intimité conjugale, qui sont bien plus fréquents que ceux commis par des inconnus. Le viol dans la ruelle, dont ont peur, les filles toute notre vie, ce n’est que 5 % [des viols] , a-t-elle expliqué à Guy A. Lepage.

Cet été, Janette Bertrand a lu les 500 autobiographies écrites par des personnes âgées dans le cadre de l’initiative Écrire sa vie! à laquelle elle a participé. Des gens qui ont vécu à une époque où ce qu’elle appelle le viol ordinaire était également une réalité vécue régulièrement par bon nombre de femmes.

D’où on vient!, s’est-elle exclamée. Quand je me suis mariée, c’était la soumission. Ça veut dire soumission au lit aussi [...] avec la recommandation de Monsieur le curé, parce qu’il fallait faire 13,14,15 enfants.

Dénoncer oui, mais pas anonymement

En plus d’avoir été harcelée sexuellement lorsqu’elle travaillait pour la télévision, Janette Bertrand a été agressée par un ami de son père quand elle était jeune fille. Non seulement son père ne l’a pas crue à l’époque, disant que son ami était un trop bon gars , mais, 30 ans plus tard, lorsqu’elle lui en a parlé à nouveau, il lui a dit : toi, tu es bonne pour raconter des histoires .

Vous n’avez pas ça les hommes, ne pas être crue. Ça n’a pas évolué beaucoup , a-t-elle déploré.

Si elle condamne les violences sexuelles faites aux femmes, l’écrivaine est opposée aux dénonciations anonymes faites sur les réseaux sociaux, comme ce fut le cas cet été. Il faut dénoncer, mais il faut dénoncer avec son nom. Tu ne peux pas accuser n’importe qui. [...] C’est trop dangereux , a-t-elle affirmé.

Quand tu nommes quelqu’un, il faut que tu aies le courage de te nommer toi. Janette Bertrand, écrivaine

Pleine d’espoir au sujet des hommes

Dans Un viol ordinaire, Janette Bertrand s’adresse aux hommes, même si elle pense que ces derniers ne liront pas ses mots.

Les hommes se sentent autorisés à faire ce qu’ils voient dans la porno. [Ils se disent] : "Les filles dans la porno, elles veulent, pourquoi ma femme ne veut pas? ", a-t-elle dit.

Il faut que les hommes changent, on a changé nous autres, et ça va être à leur avantage. Là, pourquoi ils restent dans le patriarcat? Parce qu’ils en tirent des avantages, ils ont des privilèges. Janette Bertrand, écrivaine

Malgré ce constat, Janette Bertrand est optimiste pour la suite, car elle voit que le rapport des hommes à la paternité a déjà évolué. Il y a 20 ans, un homme disait qu’il gardait son bébé quand sa femme était sortie. Maintenant, dis ça à mes petits-fils, ils vont être choqués, ils vont dire : "je ne le garde pas, c’est mon enfant" , souligne-t-elle.

Pour aider les hommes à changer, car elle pense qu’ils ne savent pas comment le faire, l’autrice féministe écrit donc actuellement un livre sur les façons pour eux de se transformer.

Je suis pleine d’espoir, j’aime les hommes, a confié Janette Bertrand. Une relation à égalité, c’est le fun.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Entrevue avec Janette Bertrand Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Voir les choses, même la COVID-19, du bon côté

Cet optimisme, Janette Bertrand le ressent également au sujet de la pandémie de COVID-19 dans laquelle le Québec est plongé depuis désormais sept mois.

À 20 ans, elle a été confinée pendant 10 mois, car elle souffrait de la tuberculose, une maladie pour laquelle elle n’avait pas accès à un remède à l’époque. On s’en sort et on oublie. Qui parle de la tuberculose [aujourd’hui]?.

Je pense qu’on va tous s’en sortir et que dans 5 ans, on va l’avoir oubliée, c’est comme ça les êtres humains. Janette Bertrand, écrivaine

Celle qui a également été comédienne et journaliste est convaincue que le fait d’avoir eu peur de mourir l’a amenée à voir la vie autrement.