Un premier cas de COVID-19 à l'usine Alma de Rio Tinto

Selon nos informations, l'employé en question aurait contracté le virus auprès d'une personne qui n'est pas un travailleur de la multinationale. Des mesures de dépistage, d’isolement et de décontamination ont été mises en place à l'usine almatoise.

L'entreprise ne confirme pas qu'un de ses employés est atteint.

Comme elle l'a fait à la fin septembre lorsqu'un cas s'est déclaré à l'usine AP-60 du Complexe Jonquière, la direction se contente de dire que depuis le début de la pandémie, une série de mesures ont été instaurées pour prévenir la propagation du coronavirus. Des postes de dépistage s’ajoutent aux protocoles sanitaires ainsi qu’au télétravail, a brièvement indiqué la compagnie.

« La priorité de Rio Tinto demeure d’assurer la santé et la sécurité de nos employés. Nous allons continuer de mettre en place toutes les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de ceux-ci, conformément aux recommandations du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec et de la direction de la Santé publique », a répété une porte-parole, par courriel, en fin de journée, lundi.