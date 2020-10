Le cri du coeur du chorégraphe Harold Rhéaume

Harold Rhéaume est fier du chemin parcouru en deux décennies. Je pense que d'avoir construit une compagnie de danse contemporaine, à Québec, et d'avoir aussi contribué à l'essor d'un milieu, ce n'est pas rien , avance l'artiste.

Il y a 20 ans, le milieu de la danse tenait à peine à quelques danseurs. Il n'y avait qu'une compagnie , se rappelle-t-il. Elle s'appelait Danse partout.

Depuis, Danse partout est devenu un groupe consacré à la promotion de la danse, qui comprend La rotonde, la Maison pour la danse et l'École de danse de Québec. Au fil du temps, la communauté de la danse à Québec s'est étoffée. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'artistes qui gagnent leur vie avec la danse dans la capitale.

20 ans déjà !

Les célébrations du 20e anniversaire de la compagnie de Harold Rhéaume devaient se déployer en de nombreuses activités comprenant des festivals et des représentations, le point d'orgue étant la reprise du spectacle Les dix commandements, créé en 1998. Malheureusement, la pandémie est venue bouleverser les plans.

La paralysie imposée à la culture depuis mars dernier a demandé énormément d'imagination aux acteurs du milieu culturel.

J'ai transformé le projet que je viens de réaliser, je ne sais plus de combien de façons. Harold Rhéaume, chorégraphe, au sujet de son spectacle « Les dix commandements 2020 »

Le spectacle-événement qui devait être présenté du 21 au 23 octobre au Diamant est finalement devenu une performance filmée qui devrait être offerte d'ici quelques semaines.

« Les dix commandements 2020 » en répétition Photo : Radio-Canada / @Facebook / Le fils d'Adrien danse / D LT

Un milieu fragilisé

C'est tout le milieu de la danse qui est fragilisé depuis le 12 mars dernier et Harold Rhéaume est parfois tenté d'abandonner quand il voit de nombreux interprètes réorienter leur carrière.

Ça m'attriste énormément de voir des interprètes rediriger leur carrière , confie le chorégraphe.

Il y a énormément d'expertise qui se perd depuis les sept derniers mois et ça, c'est d'une tristesse sans nom pour un milieu comme le milieu de la danse, qui se bâtit pierre par pierre. Harold Rhéaume, chorégraphe

Selon lui, on ne parle pas assez des impacts à long terme de la pandémie sur le milieu de la culture.

Ç'a créé un bouchon au niveau des salles de spectacle comme ça n'a pas de bon sens , affirme celui qui est aussi le directeur général du Fils d'Adrien danse. Parce que là, imaginez tous les reports de spectacle, toutes les nouvelles créations qui continuent d'arriver sur le marché. Ça n'a juste pas de bon sens. Les gens ne vont pas tous pouvoir remonter sur scène en même temps.

Dans quel état sera la culture quand la vie reprendra son cours normal? s'interroge le fondateur du Fils d'Adrien danse.

Les artistes du spectacle « Angle mort » en répétition, en février 2018 Photo : Anne-Josée Cameron

Harold Rhéaume continue pourtant avec acharnement ses activités et projets. Pourquoi?