L’Alberta atteint un record de cas actifs depuis le début de la pandémie

L’Alberta a répertorié 898 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi et compte maintenant 3138 cas actifs, un sommet depuis le début de la pandémie.

La province a enregistré 311 nouveaux cas vendredi, 231 samedi et 356 dimanche.

Concernant les 3138 cas actifs, le nombre dépasse le dernier sommet de 3022 cas actifs qui datait du 30 avril. Des 3138 cas actifs, 1604 sont dans la zone d’Edmonton et 998 dans la zone de Calgary.

Quatre décès se sont ajoutés au bilan en fin de semaine, ce qui porte le total de morts à 292 en Alberta depuis le début de la pandémie.

Les personnes décédées sont un octogénaire de la zone sud, un homme dans la vingtaine de la zone centrale, un septuagénaire de la zone de Calgary et un octogénaire dont le décès est lié aux éclosions à l’Hôpital Foothills de Calgary.

Ce décès est le 12e dans l’établissement, ce qui en fait l’éclosion la plus meurtrière en milieu hospitalier depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont stables, avec 117 malades, dont 18 aux soins intensifs.

39 cas liés à un studio d’entraînement

Le studio d’entraînement Inferno Fitness de Sherwood Park est fermé depuis la semaine dernière en raison d’une éclosion de 39 cas de COVID-19.

Selon le ministère de la Santé, 19 de ces cas sont toujours actifs. Une enquête est en cours pour tenter de connaître l’origine de la contamination.

Comme avec n’importe quelle éclosion, les autorités ont répondu rapidement et ont entrepris des démarches de traçage et s’assurent que toute personne à risque sera mise en isolement et testée, explique le porte-parole du ministère, Tom McMillan.

Le studio a publié un message lundi sur sa page Facebook : Nous avons très hâte que nos activités reprennent au studio! Nous allons refaire des classes bientôt (nous espérons dès mercredi!).

Des précautions sanitaires

Le 12 octobre, le studio avait publié un précédent message :

Cela fait une semaine que nous avons pris la décision volontaire de fermer le studio après avoir découvert un cas positif de la COVID-19. En discutant avec les personnes qui étaient dans ce cours, il est devenu clair qu'il y avait plus d'un cas.

Toutes les précautions sanitaires que les entreprises de sport doivent prendre ont été suivies, mais ces mesures aident seulement à empêcher la propagation, mais ne nous rendent pas invincibles face à la pandémie.