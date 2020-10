Appel aux travailleurs de la santé pour faire face à la COVID-19

Au travers de la province, des gens compatissants se sont manifestés pour assurer que nous puissions offrir le service et l’appui dont les plus vulnérables ont besoin , indique l’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, dans un communiqué publié lundi.

Mais nous avons besoin d’aide additionnelle, ajoute-t-elle, à la fois pour prodiguer des soins directement aux patients mais aussi à l’arrière-scène.

La province cherche ainsi à attirer des personnes ayant divers niveaux d’expérience et de compétences. Des postes rémunérés sont disponibles pour des étudiants en soins de santé, des nouveaux diplômés ou encore des employés actifs ou retraités, indique Lanette Siragusa.

Les foyers pour personnes âgées ont un besoin immédiat d’infirmières et d’aides en soins de santé, précise-t-elle, mais il existe aussi des besoins dans d’autres secteurs, comme les centres de dépistage, le traçage de contacts et les centres d’appels.

L’équipement de protection individuelle sera fourni aux nouveaux employés ainsi que la formation et l’appui nécessaires pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions. Toutes les précautions sont prises pour assurer la santé et la sécurité de tous les employés , précise le communiqué.

Cette époque est du jamais vu et nous faisons appel à toutes les personnes qui ont choisi une carrière dans la santé pour qu’elles voient comment elles peuvent contribuer, indique Lanette Siragusa. En ce moment, certains des Manitobains les plus vulnérables ont besoin de notre aide.

Les gens de toutes les disciplines de la santé peuvent postuler en ligne  (Nouvelle fenêtre) , y compris des infirmières actives ou retraitées et des personnes qui ont des formations comparables : on parle d'aides en soins de santé, diététiciennes, fournisseurs de soins spirituels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, nutritionnistes cliniques, assistants, personnels responsables des loisirs, etc. pour des postes situés à Winnipeg ainsi que dans les régions rurales et le nord de la province.