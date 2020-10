Université Queen’s : le pavillon Sir John A. Macdonald sera renommé

C’est que qu’a annoncé la direction dans un communiqué officiel émis lundi en après-midi.

L’université, située à Kingston en Ontario, avait annoncé en août la formation d’un comité chargé d’étudier le sujet. Celui-ci a remis un rapport de 65 pages pour justifier sa recommandation. Une pétition en ligne demandant que le pavillon soit rebaptisé avait été très populaire dans les semaines précédant l'annonce.

Sir John A. Macdonald est le premier premier ministre de l’histoire du Canada. Il a été en poste de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891.

[La vie de] Sir John A. Macdonald est célébrée à juste titre pour son rôle central dans la fondation du Canada moderne et la création de la constitution de notre pays. Cependant, une compréhension plus complète de son héritage émerge, ces dernières années. En particulier, nous avons maintenant une compréhension plus riche des opinions et politiques blessantes que lui et son gouvernement ont avancées à l'égard des peuples autochtones et des minorités raciales , a déclaré le doyen Mark Walters dans le communiqué.

La direction affirme que le processus visant à trouver un nouveau nom pour le pavillon débutera prochainement.