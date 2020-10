Comment débusquer les faux avis sur Amazon?

Pandémie oblige, à défaut de pouvoir se rendre dans les commerces, les consommatrices et consommateurs se sont rués par milliards en ligne pour faire leurs emplettes.

Mais il ne faut pas nécessairement se fier aux commentaires en ligne : environ 42 % des 720 millions de commentaires examinés par le service de surveillance Fakespot Inc., de mars à septembre derniers, sur Amazon se sont révélés faux. Une augmentation significative en comparaison de l’année dernière, à pareille date, où les statistiques tournaient autour des 36 %.

Selon le service, la dernière fois qu’un tel pic a été constaté, c’est en 2019 pendant les Fêtes ou encore pendant les soldes du Vendredi fou, là où la compétition est la plus féroce entre les entreprises.

Se méfier de la qualité du produit si… de nombreux commentaires positifs sont publiés en peu de temps des photos identiques ou similaires du produit figurent dans les commentaires un usage répété du nom complet du produit est fait les avis comprennent une utilisation étrange d'un langage qui peut signifier une tentative d'utilisation de mots-clés à des fins de référencement des avis ont été rédigés le jour de l'inscription du produit ou peu après les commentaires ne sont pas liés à un achat vérifié des avis utilisent un langage similaire et énumèrent les mêmes avantages

Des outils pour vous aider

À l’heure où les commentaires agissent comme des points de référence pour les personnes qui souhaitent se procurer un produit, les consommateurs et consommatrices doivent apprendre à départager les vrais avis des faux.

Fakespot fait partie de la solution. Pour voir le logiciel à l’œuvre, il suffit de télécharger une extension sur son fureteur Google Chrome ou Edge. Lors de votre prochaine visite sur Amazon, vous pourrez voir apparaître une boîte à côté du produit convoité sur laquelle il est possible d’activer l’analyse des avis publiés. Une nouvelle page web s’ouvre avec les résultats de l’évaluation.

Pour ce qui est de The Review Index, le téléchargement d’une extension est optionnel. Vous devez copier l’URL du produit sur Amazon et le coller sur le site web de The Reviez Index. L’outil analyse les commentaires, les trie et leur accorde une cote générale de fiabilité sur 10.

Photo : Capture d'écran du site web The Review Index

ReviewMeta fonctionne de la même manière que The Review Index, avec une extension téléchargeable, ou encore avec l’option de copier-coller l’URL du produit sur son site web. À la différence des deux autres, cet outil peut aussi prendre la forme d’une application mobile. Une option bien pratique pour les personnes qui naviguent sur leur téléphone intelligent pour leurs achats.

Si vous croyez avoir affaire à un faux commentaire, vous pouvez le signaler à Amazon.