Les pétrolières obtiennent des allègements fiscaux en Alberta

La province a renoncé aux quatre scénarios de calcul de l’impôt foncier sur lesquels elle travaillait depuis quelques mois. Ceux-ci auraient bénéficié à l’industrie énergétique, mais au détriment des municipalités rurales qui entrevoyaient une baisse de leurs revenus de 7 à 20 %.

À la place, la ministre des Affaires municipales, Tracy Allard, a présenté trois solutions temporaires pour apaiser les intérêts de chacune des parties.

Les entreprises énergétiques ne payeront pas d’impôts fonciers sur les nouveaux puits et pipelines pendant trois ans. Un allègement fiscal sera accordé aux puits plus vieux et donc moins productifs pour encore une durée de trois ans. La taxe sur l’équipement des forages qui servait à compenser les municipalités pour les dommages aux routes et aux ponts pendant les travaux exploratoires sera éliminée pour les nouveaux puits.

C’est la clé pour attirer de nouveaux investissements, créer des emplois, accroître l’économie et ainsi étendre l’assiette fiscale des municipalités , a expliqué Mme Allard.

Les économies pour les entreprises énergétiques sont évaluées entre 81 et 84 millions de dollars la première année, selon la province.

L'industrie temporairement satisfaite

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) et l’Association canadienne des explorateurs et producteurs (EPAC), toutes les deux présentes à l’annonce, ont applaudi ces mesures temporaires.

Avec ces changements, nous pouvons voir beaucoup d’avantages pour les municipalités rurales, pour les emplois dont elles dépendent et pour les investissements , a souligné le président d’ EPAC,Association canadienne des explorateurs et producteurs Tristan Goodman.

Tim McMillan, le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Photo : Radio-Canada

Le président de l’ ACPP,Association canadienne des producteurs pétroliers Tim McMillan, a cependant disputé l’utilisation du terme « allégement fiscal » puisque selon son association, les actifs énergétiques sont actuellement surévalués lors du calcul de l’impôt foncier : Il s’agit de mesures temporaires pendant que nous corrigeons un problème systémique.

Le gouvernement a confirmé que ces mesures étaient un compromis temporaire et que des consultations sur des changements plus en profondeur devraient être menées au cours des trois prochaines années.

Des millions toujours impayés

Du côté des municipalités rurales, le président de l’Association Al Kemmere s’est félicité qu’une solution ait été trouvée. Cependant, ces mesures conduiront à une perte financière pour certains de ses membres.

Mes membres vont avoir des difficultés, mais je suis sûr qu’ils voudront faire leur part pour l’économie , a-t-il dit.

Le président de l'Association des municipalités rurales, Al Kemmere. Photo : Radio-Canada

Il a ajouté cependant que le gouvernement n’a pour l’instant apporté aucune solution au problème le plus important des municipalités rurales à savoir les impôts impayés. Al Kemmere a noté que ce montant d’impayés s’élevait à 173 millions de dollars l’année dernière. Si nous ne résolvons pas cela dans le futur proche, toutes ces modifications ne serviront à rien , a-t-il insisté.

Le gouvernement a renvoyé cette question à de plus amples discussions.