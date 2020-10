« Et puis et puis et puis désastre, parlez-moi du désastre. » Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), me récite par coeur un extrait d’un grand poème de Léon-Gontran Damas dont les mots coup de poing livrent une charge comme seule la littérature peut le faire, ici, contre les dérives pernicieuses du colonialisme.