Début de saison canon pour le Titan d'Acadie-Bathurst

La chimie est incroyable cette année comparativement à l'an passé , explique le capitaine Mathieu Desgagnés. L'attitude des gars, dès le camp d'entraînement, c'est qu'on voulait gagner, on était tanné de perdre.

Mathieu Desgagnés. Photo : Titan Acadie-Bathurst / Tyson Gray

L'an dernier, le Titan avait attendu à sa 18e partie avant de remporter une première victoire. Cette saison, Acadie-Bathurst en a déjà cinq.

Bathurst est première dans la section des Maritimes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), trois points devant Charlottetown.

Mathieu Desgagnés, du Titan, affronte son ancien coéquipier, Shawn Element, des Eagles, à droite, lors du match du 17 octobre à Bathurst. Photo : Titan Acadie-Bathurst / Tyson Gray

Vendredi, on a eu une preuve du caractère du Titan. Les Eagles du Cap-Breton menaient 3-0 après 12 minutes de jeu. Mais, Logan Chisholm et Mathieu Desgagnés, avec deux buts chacun, ont renversé la tendance, en route vers une victoire par la marque de 6 à 4.

On voulait jamais lâcher , explique, Desgagnés. On savait qu'on avait mal commencé notre match. On s'est dit qu'on devrait juste être meilleur et travailler un peu mieux. Et, c'est ça qu'on a fait.

Le lendemain, le Titan défaisait les Eagles par le pointage de 8 à 1.

L'Acadien Yannic Bastarache, de Bouctouche, a marqué son premier but dans la LHJMQ en carrière. L'attaquant du Titan se souviendra longtemps du 17 octobre 2020. Photo : Titan Acadie-Bathurst / Tyson Gray

Ça paraît simple, mais ça démontre aussi un changement d'attitude. Si tous les joueurs gardent le cap, la saison s'avérera intéressante.

Le gardien Christian Sbaraglia fait un arrêt contre David Cooper, des Eagles, lors du match de samedi. Photo : Titan Acadie-Bathurst / Tyson Gray

Un meilleur été

Desgagnés et Cole Huckins sont les meilleurs marqueurs du Titan, avec 9 points chacun. Le capitaine a 6 buts; Huckins, 3.

J'ai eu un gros été d'entraînement , révèle le capitaine, qui tient à vanter le travail de ses compagnons de trio. Ça aide quand je joue avec de bons coéquipiers, comme Félix-Anthony Marcotty et Cole Hockins. C'est sûr que ça aide! Je suis très heureux en ce moment.

Marcotty vient d'ailleurs d'être nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec : un but et 5 mentions d'aide. Desgagnés et le défenseur Adam McCormick ont été nommé au sein de L'Équipe de la semaine.

L'équipe assemblée par Sylvain Couturier, le directeur général, profite peut-être du calendrier et des circonstances. Les équipes des Maritimes ne peuvent jouer qu'entre-elles cette saison, ce qui peut fausser certaines données. Mais, on préfère profiter du moment : 2020 n'est pas une année comme les autres, de toute façon.

Saison sous la COVID-19

Les joueurs du Titan doivent suivre un protocole strict depuis le début du camp d'entraînement. Les joueurs ont une application de traçage dans leur téléphone cellulaire.

Mathieu Desgagnés entreprend sa 3e saison à Bathurst. Il est capitaine de l'équipe depuis le mois de septembre. Photo : Titan Acadie-Bathurst / Tyson Gray

On essaye de passer le plus de temps avec l'équipe , explique Desgagnés. On va à l'aréna et on reste à nos pensions. On se doit de rester dans notre bulle. Au début, il y avait un petit ajustement à faire. Mais, maintenant, c'est correct.

L'annonce, la semaine dernière, de la suspension des activités de la LHJMQ jusqu'au 28 octobre, rappelle la fin abrupte de la compétition, en mars.

Et au Nouveau-Brunswick, deux zones ont stoppé les sports d'équipes, dont les Wildcats de Moncton. Ces soubresauts font réfléchir les joueurs, car personne n'est à l'abri.

C'est sûr que c'est inquiétant à voir, mais on a beaucoup confiance dans le protocole de la Ligue et dans celui du gouvernement. On y va une journée à la fois et on se protège du mieux qu'on le peut. On y pense un peu, mais on essaye de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Mathieu Desgagnés

Le Titan doit, en principe, voyager à Moncton pour affronter les Wildcats vendredi. Le Nouveau-Brunswick a annoncé, lundi, que la zone 1 reviendrait sous la phase jaune, qui permet les sports d'équipe.