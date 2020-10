Le prix Polaris est remis ce soir

Trois de ces artistes ont déjà remporté le prix de 50 000 $ par le passé. Il s'agit du compositeur de musique électronique Caribou, du DJ et producteur de disques Kaytranada et de l'auteure-compositrice-interprète, Lido Pimienta.



Parmi les autres prétendants figurent l'artiste R & B-pop Jessie Reyez, le groupe de rock indépendant des Premières Nations Nehiyawak, la rappeuse transgenre Backxwash et l'artiste Witch Prophet, de son vrai nom Etmet Musa, une musicienne torontoise d'origine éthiopienne.



Le groupe des finaliste est complété par les US-Girls, un groupe de pop expérimentale américano-canadien, la chanteuse de hip-hop et de R&B Junia-T, et Pantayo, un ensemble entièrement féminin qui combine la musique traditionnelle des Philippines avec des influences pop.



Les deux seuls représentants du Québec sont anglophones. Il s’agit des artistes Backxwash et DJ Kaytranada. En effet, après avoir fait partie de la liste des 40 albums retenus initialement, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, P’tit Belliveau, Chocolat et Zen Bamboo ont été écartés de la liste des 10 finalistes.



COVID-19 oblige, aucune performance artistique n'aura lieu sur scène. Les organisateurs du concours ont plutôt mandaté un groupe de réalisateurs de films pour donner vie à chacun des 10 albums nommés sous forme de courts métrages.

Où l'écouter? La soirée débute à 20 h sur le service de diffusion en continu CBC Gem, sur les pages Facebook, Twitter et YouTube de CBC Music et sur CBCMusic.ca/Polaris.

L’an dernier, c’est la rappeuse torontoise Haviah Mighty qui avait remporté les grands honneurs. Outre la bourse dédiée au vainqueur, tous les artistes finalistes recevront un chèque de 3000 $.