Les hôpitaux de Maria et de Chandler soigneront les Gaspésiens atteints de la COVID-19

Les deux hôpitaux mettront respectivement 13 et sept lits désignés pour ces patients.

Les résidents infectés dans la région et qui devaient être hospitalisés étaient jusqu’à maintenant envoyés à l’hôpital de Gaspé.

En comptant les lits dédiés à l’hôpital de Gaspé, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique qu’il dispose maintenant de 30 lits pour accueillir les patients gaspésiens atteints de la COVID-19 qui nécessitent une hospitalisation.

On veut faire en sorte que notre population reçoive des services le plus près possible de leur milieu de vie , mentionne Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Elle précise que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souhaite également éviter le déplacement d’une MRCMunicipalité régionale de comté à l’autre des patients qui souffrent de la COVID-19.

Chantal Duguay explique par ailleurs que l’organisation répond à une demande des élus locaux qui souhaitaient éviter de longs déplacements en ambulance à la population.

On prévoit également une hausse des hospitalisations, donc on veut que nos équipes soient prêtes , évoque-t-elle en énumérant les raisons qui ont amené le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux à ouvrir ces hôpitaux aux patients hospitalisés en raison de complications liés à la COVID-19.

Toutefois, les patients qui devront être transférés aux soins intensifs seront transportés dans un hôpital désigné à l’extérieur de la Gaspésie, selon la trajectoire COOLSI établie au niveau provincial, informe la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Clémence Beaulieu-Gendron.

Le COOLSI est le Centre d’optimisation occupation des lits de soins intensifs, un projet piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec. Dans le contexte pandémique lié à la COVID-19, le MSSS exige de l’équipe COOLSI de coordonner tous les transferts interétablissements des patients à vers les soins intensifs pour lesquels un diagnostic COVID-19 a été confirmé.

Au total, une douzaine de personnes de la Gaspésie atteintes de la COVID-19 sont présentement hospitalisées, dont sept à l’hôpital de Gaspé.

Avec les informations de Joane Bérubé