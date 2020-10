Une étude pour comprendre ce qui motive les jeunes à s'engager dans leur communauté

Qu'est-ce qui motive les jeunes quand ils s'engagent pour une cause ou dans la francophonie? C'est ce que l'Université de Saint-Boniface (USB) et la Société de la francophonie manitobaine (SFM) tentent de comprendre dans une nouvelle étude.

Le directeur du recrutement et des services aux étudiants de l' USBUniversité de Saint-Boniface , Christian Perron, précise que le but de l'étude est de mieux cerner les choix et les aspirations des jeunes en matière d'engagement, mais aussi l'impact que peut avoir cet engagement sur leur sentiment de bien-être.

L’ USBUniversité de Saint-Boniface et la SFMSociété de la francophonie manitobaine souhaitent également savoir ce qui motive les jeunes et identifier des ressources, des services et de meilleures pratiques en matière d’engagement et de bien-être.

Le directeur général adjoint à la SFMSociété de la francophonie manitobaine , Jean-Michel Beaudry, rappelle que cette étude émane du plan stratégique communautaire de la francophonie manitobaine, qui veut aborder le bénévolat et le bien-être.

C’est à la fois un genre d’état des lieux, mais on veut aussi définir des pistes d’action pour l’avenir. Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint à la SFM

L’engagement des jeunes a changé, a évolué , explique Christian Perron, qui constate que les étudiants ne restent pas sur le campus à l’extérieur des heures de classe. On essaie de comprendre s’il y a des lacunes dans notre programmation, ajoute-t-il. Enfin, on s’est rendu compte que le projet était plus grand que l’ USBUniversité de Saint-Boniface .

On cherche à savoir la perception de l’engagement chez la jeunesse dans les écoles, dans la communauté et dans la francophonie. Christian Perron, directeur du recrutement et des services aux étudiants de l'USB

Pour cet exercice, l’engagement a été catégorisé sous huit domaines, dont le culturel et l'artistique, le politique, le scolaire, le scientifique et le domaine entrepreneurial.

Quelque 200 jeunes ayant entre 15 et 25 ans et qui ont en commun l'usage de la langue française seront sollicités virtuellement pour participer à cette étude.

Ce projet, mené par la consultante Isabelle Déry, est financé par la SFMSociété de la francophonie manitobaine et le Bureau de l’éducation française.

Christian Perron croit que tous les organismes de la francophonie manitobaine seront intéressés aux résultats de l’étude, qui doivent être publiés au printemps de 2021.

Avec les informations d’Abdoulaye Cissoko