Encore plus cher pour réparer l'écran d'un iPhone 12

Il s’agit d’une hausse de plus de 100 $ par rapport à celui du même service pour un iPhone 11 de base (259 $). Il en coûte déjà 365 $ pour la réparation d’un iPhone 11 Pro.

L’écran du nouvel iPhone 12, lancé le 23 octobre, sera doté d’une surface Ceramic Shield , le rendant quatre fois plus résistant lors d'une chute, selon ce qu'avance Apple, qui ajoute que cela en fait l’écran de téléphone intelligent le plus durable sur le marché.

Les prix d’ autres réparations réalisées par Apple augmenteront également entre les modèles de base 11 et 12, passant de 519 $ à 599 $.

Les prix pour les consommateurs et consommatrices qui ont décidé de payer plus à l’achat de l’appareil pour se doter du service de protection AppleCare+ ne changent pas. Ils demeurent à 39 $ pour une réparation d’écran et 129 $ pour toute autre réparation.