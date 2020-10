8 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Il s'agit de la plus petite augmentation enregistrée en Gaspésie depuis la fin septembre.

Ces nouveaux cas portent à 719 le nombre de personnes ayant contracté la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine depuis le début de la pandémie. 204 cas sont toujours actifs.

Cinq des huit nouveaux cas se trouvent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, deux sont recensés dans celle du Rocher-Percé et un autre a été détecté dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté depuis le début de la pandémie: Avignon : 340

Bonaventure : 182 (+5)

Rocher-Percé : 103 (+2)

Côte-de-Gaspé : 56 (+1)

Haute-Gaspésie : 11

Îles-de-la-Madeleine : 27

Total Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 719



Source : CISSS de la Gaspésie

*Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que l’écart entre les statistiques du provincial et du régional s’explique par la situation qui évolue rapidement. Les ajustements seront faits au cours des prochains jours.

Parmi les nouveaux cas, un septième employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle a été infecté. Cinq résidents et six autres employés ont également reçu un diagnostic positif au coronavirus au cours des dernières semaines.

Douze personnes de la région sont présentement hospitalisées en raison de la COVID-19, soit deux de plus que lors du dernier bilan.

492 personnes sont guéries de la maladie.

Augmentation des cas dans Bonaventure

Par ailleurs, la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure a vu son nombre de cas augmenter considérablement au cours des derniers jours.

Des 16 nouveaux cas d'infection sur le territoire, dimanche, 13 ont été répertoriés dans la MRC de Bonaventure.

Dans le bilan de lundi, cinq des huit nouveaux cas y sont recensés.

Le directeur régional de santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, constate cependant que cette augmentation n'a pas la même ampleur que la hausse vécue dans la MRC MRC d'Avignon.

Il souhaite voir le nombre de cas se stabiliser, puisque la majorité des nouveaux cas recensés le sont chez des personnes qui sont déjà en isolement préventif.

Le Dr Bonnier-Viger souligne que les enquêtes épidémiologiques ont trouvé un dénominateur commun pour expliquer en partie la hausse du nombre de cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, principalement à Paspébiac.

On a remarqué dans nos enquêtes que plusieurs personnes avaient de petits symptômes, se sentaient grippées, et n’ont pas réagi très rapidement pour aller se faire dépister, se sont dit que ça allait passer. Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique

Le directeur de la Santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Dans le contexte actuel, dès que vous avez le moindre symptôme, je pense que c’est important d’aller se faire dépister et de rester à la maison en attendant, parce que ça peut être la COVID , précise-t-il.