La Santé publique de Toronto dévoile les quartiers les plus touchés par la COVID-19

Le taux de positivité mesure la proportion d'individus qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 par rapport au nombre total de tests. La Ville rendra publique cette information à travers le tableau de bord de TPHSanté publique de Toronto  (Nouvelle fenêtre) qui sera mis à jour tous les jeudis.

Les taux de test par quartier peuvent fournir des informations supplémentaires qui expliqueraient les pourcentages de positivité élevés , a expliqué la responsable de la surveillance et de l'épidémiologie chez TPHSanté publique de Toronto , Sarah Collier, dans sa présentation au comité de la santé publique de Toronto lundi matin.

Les divers secteurs de la ville vivent la pandémie très différemment. Sarah Collier, responsable de la surveillance et de l'épidémiologie, Santé publique de Toronto

À Toronto, le taux de positivité global est présentement à 3,1 %, et poursuit une tendance légèrement à la hausse depuis la mi-août.

Mais dans le quartier de Rustic, par exemple — une zone bordée au nord par l'autoroute 401, l'avenue Lawrence au sud, la rue Jane à l'ouest et la rue Keele à l'est — la santé publique rapporte un taux de positivité de 14,2 % entre le 25 septembre et le 15 octobre. Il s’agit du taux le plus élevé à Toronto.

De plus, seulement 9,9 personnes sur 1000 ont subi un test de dépistage dans le quartier de Rustic au cours de la même période, un des plus faibles taux de test à Toronto.

Les taux de dépistage demeurent élevés dans le centre de la ville, mais selon la santé publique, de nombreux quartiers du nord-ouest de la ville continuent de connaître un taux de positivité relativement élevé en combinaison avec de faibles taux de dépistage de COVID-19.

L’interprétation des chiffres doit être nuancée

Les trois quartiers torontois avec les taux les plus élevés de cas signalés sont Maple Leaf, dans le sud-ouest du district de North York, Little Portugal, au coeur du secteur ouest du centre-ville, et Glenfield-Jane Heights, au sud-est de l’intersection des rues Jane et Finch.

Les cas de COVID-19 ont grimpé en flèche à Toronto deouis le mois d'août. Photo : Radio-Canada / Nathan Denette

Les trois quartiers avec les taux de positivité les plus élevés sont tous dans le secteur nord-ouest de la Toronto, et figurent parmi les quartiers les moins favorisés de Toronto. Il s'agit de Rustic, avec 14,2 %, de Weston, avec 9,6 %, et de Elms-Old Rexdale, avec 9,5 % des tests de dépistage qui ont rendu un diagnostic positif.

Selon les experts de la Santé publique de Toronto, les indicateurs de surveillance utilisés par la santé publique doivent être interprétés en combinaison avec une grande variété de facteurs complémentaires, entre autres le nombre ou le taux de cas, le taux de positivité, et le taux de test.

Par exemple, un taux de positivité élevé combiné avec un faible taux de test peut signaler que le nombre de tests effectués est insuffisant, ou que la disponibilité des tests est trop limitée.

Inversement, dans le quartier de Little Portugal, le taux de positivité est élevé, à 7,1 %. Mais le quartier rapporte aussi l'un des taux de test les plus élevés à Toronto, ce qui suggère que le nombre de tests est adéquat.

Le rôle important des déterminants sociaux de la santé

La médecin hygiéniste de Toronto Eileen de Villa s'est adressée au comité de la santé publique de Toronto lundi matin. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Selon la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa, la COVID-19 a mis à nu les inégalités systémiques liées à la pauvreté, au racisme et à d'autres formes de discrimination.

L'accès inéquitable aux déterminants sociaux de la santé a créé des conditions pour que la COVID-19 se propage dans les communautés déjà marginalisées par un accès inéquitable aux services de santé , a-t-elle déclaré lors d’une réunion du comité de la santé de Toronto lundi matin.

Suite à la déclaration de la Dre de Villa, le comité a approuvé à l'unanimité une motion visant à élaborer et à publier un plan d'action d'équité de réponse à la COVID-19.

Le conseiller Joe Cressy aux côtés de la Dre Eileen de Villa. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Dans un communiqué publié par le bureau du conseiller Joe Cressy, qui préside au comité de la santé de Toronto, le Plan d'action pour l'équité tiendra compte de l'impact disproportionné de la pandémie sur les Torontois à faible revenu et racialisés, et mettra en place les mesures nécessaires pour protéger les torontois les plus vulnérables.

Le comité a par ailleurs demandé à la province de l'Ontario et au gouvernement fédéral de faire de même, et d'élaborer leurs propres plans d'action pour l'équité des réponses à la COVID-19.

Plus tôt en octobre, les responsables provinciaux de la santé avaient confirmé que certaines communautés racialisées à faible revenu, en particulier dans le nord-ouest de la ville, avaient des taux d'infection bien plus élevés que la moyenne.