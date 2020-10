L’unité psychiatrique de l’hôpital de Charlottetown en détresse

Selon la Dre Heather Keizer, chef des Services de santé mentale et de toxicomanie de la province, l’unité psychiatrique de l’établissement accueille actuellement des patients qui n’ont pas besoin des soins hospitaliers, mais qui sont plutôt en attente d’une place dans un établissement de soins de longue durée.

Mme Keizer explique que le manque de lits en soins psychiatriques accentue l’engorgement de l’urgence dans l’établissement de santé.

Nous pouvons placer les patients psychiatriques à l’urgence pendant un certain temps. Mais s’ils sont à l’urgence, on n’a pas des lits de disponibles pour les patients médicaux. Donc, on a une sorte d'effet domino.

Dre Heather Keizer, chef des Services de santé mentale et de toxicomanie de l’Île-du-Prince-Édouard