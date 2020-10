D'autres erreurs et oublis dans le bilan des éclosions du Québec

À Gatineau, la résidence pour aînés Cité-Jardin compte neuf résidents atteints de la COVID-19, si l'on en croit le plus récent bilan du ministère de la Santé, en date du 18 octobre. Pourtant, dans une lettre adressée aux résidents et aux familles, datée du 17 octobre, on apprend que ce sont plutôt 34 résidents et 5 employés qui ont été déclarés positifs.