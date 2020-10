Les propriétaires de l'hôtel Delta veulent annuler leurs comptes de taxes

Les nouveaux propriétaires de l'hôtel Delta, s’adressent à la Cour supérieure afin de faire modifier la valeur de l’immeuble et annuler le paiement des taxes scolaires et municipales effectués depuis janvier dernier.

Les propriétaires, qui ont acquis l’hôtel du boulevard René-Lévesque le 6 juillet dernier, réclament que la Ville de Québec réduise la valeur de l’immeuble à un dollar.

Ils allèguent que les mesures sanitaires imposées par la pandémie à compter du 13 mars ont fait chuter leurs activités ainsi que leurs revenus et par le fait même, la valeur de leur propriété.

Pour l’instant, la valeur de l’immeuble s’élève à 17 500 000 $ au rôle d’évaluation de la Ville de Québec.

Dans le document déposé à la Cour supérieure le 13 octobre dernier, on peut lire que La pandémie de COVID-19 a entrainé l’imposition de restrictions et d’interdictions juridiques majeures relativement notamment aux rassemblements de personnes dans les lieux publics, aux activités commerciales ainsi qu’au tourisme national et international. Ces restrictions ont contraint la cessation et/ou la limitation des opérations dans l’immeuble.

Ils allèguent donc que la Ville de Québec avait l’obligation, selon la Loi sur la fiscalité municipale, de modifier son rôle d’évaluation pour refléter cette situation.

Le maire de Québec a déjà dit à plusieurs reprises par le passé qu’il n’y aurait pas de crédit de taxes pour les entreprises. Il considère que ce serait illégal.

Reste à voir maintenant quelle sera l’évaluation de la Cour.