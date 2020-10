Le personnel infirmier du Lac-Saint-Jean forcé de travailler dans des foyers d’éclosions

Actuellement cette mesure touche uniquement du personnel soignant du secteur Lac-Saint-Jean-Est. Mais la présidente du Syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard, est en colère.

Elle indique que déjà cinq à six de ses membres ont été forcés de répondre à l'appel, ce qui risque de provoquer des démissions ou des congés de maladie.

Julie Bouchard, la présidente de la FIQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Ça n’aidera pas le milieu de la santé si on les perd à cause de ça , mentionne-t-elle.

Quand on se forme pour des métiers dans le médical, on ne nous dit pas : vous allez devoir partir à la guerre! Ça nous tombe sur la tête depuis le printemps dernier et toutes nos conditions de travail sont mises de côté , déplore-t-elle, lors d’un entretien téléphonique.

Les infirmières qui vont travailler en zone rouge ne peuvent revenir dans leur ancien milieu de travail tant que le foyer d'éclosion perdure, selon Julie Bouchard.

Cet arrêté ministériel est appliqué pour la première fois dans la région.

Selon des informations de Michel Gaudreault.