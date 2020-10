Des Micmacs combattent le racisme à l'aide des médias sociaux

Mme Marr, membre de la Première Nation de Sipekne'katik, était en route à destination de New Edinburgh, en Nouvelle-Écosse, lorsqu’elle a reçu un message texte de son frère lui annonçant qu’il était entouré par ces manifestants. Elle a alors changé de direction.

L’édifice où son frère, Jason Marr, entreposait ses prises a été endommagé par des manifestants qui ont jeté les homards à l’extérieur. Il communiquait avec sa sœur entre des diffusions en direct sur Facebook de l’intérieur du bâtiment.

Jolene Marr a lancé une diffusion en direct sur Facebook qui montre des images de l’événement. Son enregistrement a été vu environ 23 000 fois depuis les faits.

Elle dit avoir commencé à diffuser un quart d’heure avant d’arriver sur les lieux pour rassembler un public en ligne. À ce moment, explique-t-elle, son frère lui disait au téléphone que la police n’intervenait pas. En tant qu’Autochtone, cela ne m'a pas étonnée , affirme Jolene Marr.

Le bâtiment en question a fini par être détruit par un incendie le 17 octobre.

Documenter les injustices pour se protéger et présenter sa version des faits est devenu une pratique instinctive pour les Micmacs, selon Jolene Marr. Elle dit que le racisme et la violence s’aggravent à cause d’un manque de connaissances sur l’histoire et les injustices faites aux Autochtones au Canada.

Des dizaines de photographies et de vidéos accompagnées de commentaires d’internautes circulent depuis des semaines. Certains internautes, dans ces commentaires, suggèrent d’incendier les bateaux et les véhicules des Micmacs. Certains parlent de leur infliger des préjudices physiques. Certains disent que les Autochtones devraient retourner d’où ils viennent .

Décombres de l'incendie d'un bâtiment servant à entreposer du homard, le 17 octobre 2020 à Pubnico-Ouest-le-Centre, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Dans une vidéo enregistrée sur la plateforme TikTok durant les faits le 14 octobre et qui a été partagée par plus de 10 000 personnes, on entend un groupe d’hommes faire des commentaires racistes et injurieux à propos d’une Micmaque.

Jolene Marr dit être la cible de bien des commentaires haineux. Elle croit qu’expliquer son point de vue au public en direct est un moyen pratique et transparent d’informer les gens des difficultés qui se dressent devant sa collectivité.

Les Autochtones ont toujours été du mauvais côté des médias et des politiques publiques, estime Mme Marr. Elle ajoute que le monde entier voit ce qui se passe et constate le racisme que les Micmacs subissent quotidiennement en Nouvelle-Écosse.

De possibles éléments de preuve

Le recours aux médias sociaux dans des situations de ce genre peut considérablement changer des choses en servant de preuves lors d’enquêtes policières, selon un avocat d’Halifax qui s’intéresse à la vie privée et à l’Internet, David Fraser.

Des gens dans la communauté reconnaissent les personnes que l’on voit sur ces enregistrements, ce qui peut aider les policiers à faire avancer leur enquête, indique M. Fraser. Ces images peuvent aussi aider les gens à comprendre ce qui s’est passé, ce qui est tout aussi important, dit-il.

Un résident du comté de Digby, Chris Gerald Melanson, a été accusé vendredi de voies de fait contre le chef de la Première Nation de Sipekne'katik, Mike Sack. Un enregistrement vidéo de l’incident a été publié sur Facebook et des gens ont identifié l’agresseur quelques heures plus tard.

Des gens estiment que la Gendarmerie royale du Canada aurait dû dépêcher plus d'agents pour protéger la pêche de subsistance des Micmacs en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Eric Woolliscroft

Selon David Fraser, toute diffusion en direct sur les médias sociaux et les commentaires publiés par les gens qui la regardent peuvent aussi servir à des enquêtes en cas de menaces proférées lors de situations où des groupes interagissent. Les menaces lancées à de telles occasions sont traitées de la même manière que des menaces lancées face à face et lorsqu’il y a une vidéo, la preuve est enregistrée, explique-t-il.

Des utilisateurs de médias sociaux enregistrent aussi les actions des autorités lors de tels événements, ce qui est tout aussi important, ajoute-t-il.

Les autorités auraient dû être plus présentes, selon un intervenant

Il aurait dû y avoir une plus forte présence policière dans la région depuis le lancement de la pêche de subsistance, selon Stuart Knockwood, agent de gestion des mesures d'urgence de Sipekne'katik. Policier à la retraite, il compte 28 ans de service dans la GRCGendarmerie royale du Canada .

En voyant les pêcheurs commerciaux (non autochtones) se rassembler sur la mer, explique-t-il, il s’est tout d’abord demandé où étaient les agents du ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Stuart Knockwood, agent de gestion des mesures d'urgence de Sipekne'katik et agent de la GRC à la retraite. Photo : CBC/Nic Meloney

L’agression subie par le chef Mike Sack démontre, selon Stuart Knockwood, qu’une plus grande présence policière était nécessaire. Plus longtemps les policiers laissent les gens se rassembler sans intervenir pour calmer les esprits, plus les risques de tension augmentent, explique-t-il.

Les actions du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada et de la GRCGendarmerie royale du Canada durant ce conflit de pêche jusqu’à présent ont attiré des critiques à l’échelle nationale et internationale.

Jolene Marr dit qu’il a fallu deux heures aux policiers pour intervenir lorsque son frère était cerné dans un bâtiment par une foule. Un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , le sergent Andrew Joyce, ne peut préciser combien de temps il a fallu aux agents pour arriver sur les lieux ce soir-là, mais il dit que cela fera l’objet d’une vérification.