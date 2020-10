En Alberta, les membres du PCU votent en faveur d’un système de santé privé

Lors de leur Assemblée générale annuelle en fin de semaine, les membres du Parti conservateur uni albertain (PCU) ont approuvé une résolution proposant la mise en place d’un système de santé financé et géré par le privé qui fonctionnerait en parallèle du système public.

La résolution a été approuvée samedi par un peu moins de 53 % des 793 votants.

Dans le texte de la résolution, il est précisé que le patient aura le choix entre les deux systèmes et pourra ainsi éviter les listes d’attente du système public.

Le mois dernier, le gouvernement provincial a relancé sa stratégie pour accélérer les opérations chirurgicales en faisant appel à des sous-traitants privés. Mais les opérations resteront couvertes par le régime public et donc gratuites pour les patients.

Christine Myatt, porte-parole du bureau de Jason Kenney, a convenu que le programme électoral sur lequel le gouvernement conservateur a été élu en 2019 était basé sur un système de santé public. D'après elle, la priorité de gouvernement provincial était d' améliorer l’accès des Albertains à des services publics de santé .

Les résolutions votées en fin de semaine aideront à développer la plateforme électorale de 2023, a-t-elle annoncé. Nous allons bien évidemment consulter de nombreux groupes pour l'élaboration de la plateforme 2023.

Mme Myatt a également noté que le programme électoral devra respecter la loi canadienne. Le mois dernier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est prononcée en défaveur d’un médecin qui voulait obtenir le droit de prodiguer, dans un système privé parallèle, des soins de santé offerts dans le système public de la province.

Un système à l'américaine pour l'opposition

Pour qualifier la résolution du PCUParti conservateur uni , le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta parle d’un système de santé à but lucratif à l’américaine et appelle le premier ministre et son ministre de la Santé Tyler Shandro à la rejeter immédiatement.

Si M. Kenney et M. Shandro ne dénoncent pas cette politique, c’est parce que privatiser le système de santé faisait partie de leur plan depuis le départ , a commenté le critique de l'opposition officielle en matière de santé, David Shepherd, dans un communiqué de presse.

La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé que jusqu'à 11 000 employés de Services de santé Alberta seront licenciés. Ces emplois, la plupart dans les services de laboratoire, de nettoyage et de restauration, seront sous-traités à des entreprises privées.

En fin de semaine, l’assemblée générale annuelle du PCUParti conservateur uni a eu lieu en ligne en raison des restrictions dues à la COVID-19.

Une trentaine de résolutions ont été débattues. Toutes ont été approuvées, notamment en ce qui concerne la création d’un corps de police provincial et d’une agence chargée de percevoir les impôts.