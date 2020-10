Des problèmes de connexion pour des clients de Vidéotron à Amos

Julie Harvey est cliente de Vidéotron depuis le 30 septembre. Elle raconte qu’environ une semaine plus tard, elle avait des problèmes de connexion Internet le soir, vers l’heure du souper. Elle a donc contacté le service à la clientèle le jeudi 8 octobre et on lui a confirmé que des techniciens étaient à l'œuvre pour résoudre ce problème.

Cependant, une semaine plus tard, la situation ne semble pas s’être améliorée.

J’ai été obligée hier [le jeudi 15 octobre] de redémarrer mon Internet pour le télétravail, alors ce n’est vraiment pas l’idéal pour moi. Et puis j’étais obligée pour voir mes courriels ou quoi que ce soit sur mon cellulaire de le remettre sur mon LTE constamment durant la journée parce que ça ne fonctionnait pas , rapporte Julie Harvey.

Mélanie Naud raconte que chez elle aussi, les problèmes de connexion durent depuis environ trois semaines. Elle ajoute que des voisins rapportent vivre les mêmes difficultés.

J’ai mon travail dans le jour, mais le soir j’ai un autre travail et puis je ne suis même pas capable de faire mes [réunions] Zoom parce que je n’ai pas d’Internet, ça me bloque. Mes enfants ne sont pas capables de faire leur travail non plus le soir, donc ce sont des retards qui se créent , déplore-t-elle.

Alexandre Michaud, lui aussi client de Vidéotron à Amos, abonde dans le même sens.

Durant la soirée après l’heure du souper, le réseau est très instable, on peut passer de 100 mégabits à du 0. Ça revient quelques minutes et replante par la suite, pourtant je n’ai jamais eu de problème avant sur le même réseau de CableAmos , répond-il.

Pierre Karl Péladeau, président de Québecor, et Jean-François Pruneau, président de Vidéotron, dans les locaux de Télédistribution Amos (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Rappelons que le 23 décembre 2019, Vidéotron a annoncé qu’elle rachetait CableAmos.

Vidéotron confirme des latences

En effet, certains clients de Vidéotron à Amos expérimentent présentement un ralentissement de leurs services (Internet et télé) en heure de pointe. Cette situation est localisée et due à une grande affluence sur notre réseau. D’ailleurs, des travaux sont en cours à l'heure actuelle pour ajouter de la capacité sur notre réseau, et ainsi, s'ajuster à la demande. Nous comprenons les désagréments que cela peut occasionner et voilà pourquoi nos équipes surveillent le tout de très près , affirme Vidéotron par courriel.

Selon les témoignages, les problèmes de connectivité semblent surtout toucher des clients dans le secteur est de la Ville.