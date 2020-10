La situation de la COVID-19 demeure stable en Abitibi-Témiscamingue

Il y a présentement 19 cas actifs en Abitibi. La MRC de Témiscamingue est la seule dans la région qui n'a pas de cas actif.

Ces données sont accessibles sur la page Facebook du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), qui a décidé de modifier sa stratégie pour communiquer les nouveaux cas.