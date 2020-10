Un projet de centre de dépistage dans une Légion bloquée faute d'assurances

Services de santé Alberta (AHS) était prête à payer 60 000 $ pour installer un centre de dépistage de la COVID-19 dans les locaux présentement inutilisés de la LRC Légion Royale Canadienne à Saint-Paul, pendant un an. AHSServices de Santé Alberta , qui aurait géré le service, aurait laissé entrer 12 personnes à la fois dans l’espace de 3000 mètres carrés. Il y aurait eu au moins 3 mètres et demi de distance entre chaque station de dépistage.

Le bail d’un an aurait rapporté un revenu inespéré à l’association de vétérans en ces temps difficiles.

La Légion a cependant dû abandonner le plan quand sa compagnie d’assurance l'a menacée d’annuler leur couverture. Wawanesa nous a dit : ''Non, absolument pas. Nous n’allons pas accepter quoi que ce soit qui est associé au mot COVID'' , raconte le responsable des locations et de l’entretien du hall de la LRC Légion Royale Canadienne à Saint-Paul, Harold Lefebvre.

Wawanesa Assurance a refusé de commenter le dossier, citant des raisons de confidentialité.

Des milliers de dollars pour entretenir des locaux vides

La trésorière de cette section de la LRC Légion Royale Canadienne , Barbara McCarthy, ne cache pas sa déception. Tous les soupers, bingos, casinos, activités communautaires et activités de financement habituelles de l’association sont annulés en raison de la pandémie.

Je ne comprends juste pas pourquoi ils disent qu’on ne peut pas louer nos locaux à Services de Santé Alberta, parce que je ne comprends pas quel est le risque , dit-elle.

L’entente aurait rapporté 5000 $ par mois à la légion, desquels 3000 $ environ auraient été utilisés pour l’entretien de l’immeuble et les factures d’électricité.

Ça aurait été plus d’argent que la Légion n’en a jamais gagné en une année. On aimerait donner de l’argent à la communauté, à l’hôpital, aux services des incendies, à l’équipe de recherche et sauvetage… Au lieu de cela, on ne fait que dépenser de l’argent chaque mois pour entretenir un immeuble qu’on ne peut pas utiliser , déplore Mme McCarthy.

La LRC a essayé de trouver un autre assureur, mais sans succès.

Présentement, le dépistage de la COVID-19 à Saint-Paul se fait par un service au volant. Une porte-parole de AHS, Shelly Willsey, dit que l’agence a déjà trouvé un autre endroit pour installer le nouveau centre de dépistage.

Nous partagerons l’information à ce sujet lorsque l’entente sera signée et que les détails seront en place , dit-elle.

À sa connaissance, c’est la première fois qu’un assureur bloque un plan pour un centre de dépistage de Services de santé Alberta

D'après les informations de Wallis Snowdon et Emily Senger