Le maire de La Loche laisse la vie politique et se concentre sur sa famille

C'est un poste très exigeant et qui prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour faire du bon travail , déclare Robert St.Pierre. Il veut maintenant passer plus de temps auprès de sa famille et sur l’école de conduite qu'il possède avec sa femme, l'entreprise Dene Driving.

La suite

J'espère pouvoir me reposer et profiter de la famille, a déclaré Robert St.Pierre. Parce qu'en fin de compte, nous voulons prendre soin de nos proches.

Le maire de La Loche avoue avoir pris le temps de bien réfléchir sur sa décision de laisser la vie politique. Photo : CBC

Le maire affirme avoir pesé le pour et le contre , mais il estime avoir pris la bonne décision. Sa famille soutient son retrait de la vie politique, mais la décision crée des déceptions dans la communauté.

Un parcours sans faute

En 2016, Robert St.Pierre a été élu pour la première fois après avoir battu le maire sortant Kevin Janvier par 143 voix dans une course où des centaines de personnes ont voté dans l'espoir de façonner l'avenir du village. Résident de La Loche depuis longue date, sa candidature à la mairie avait été retenue en raison de son engagement dans la communauté et de son approche gouvernementale plus ouverte et plus transparente.

Robert St.Pierre se dit satisfait du travail qu'il a accompli en tant que maire et espère avoir pu bien représenter la communauté. (Soumis par Kalvin Jones) Photo : Radio-Canada

Robert St. Pierre était maire au moment de la fusillade survenue dans l'école communautaire le 22 janvier 2016 et qui a tué quatre personnes. Il a travaillé sans relâche depuis, et tenté en vain de minimiser la propagation de la COVID-19 dans la village et dans la Première Nation dénée avoisinante Clearwater River.

En trois mois, 282 personnes du village et de la Première Nation ont été déclarées positifs, soit environ 7 % de la population.

Un champion de sa communauté respecté par les partis politiques

Robert St-Pierre est reconnu par le Parti saskatchewanais et le Nouveau Parti démocrate ( NPDNouveau Parti démocratique ) de la Saskatchewan comme une voix forte pour les habitants du nord de la Saskatchewan.

Le maire St.Pierre a été un représentant infatigable des habitants de La Loche. Scott Moe, chef du Parti saskatchewanais

Son leadership au lendemain de la tragédie de La Loche et son travail pour faire face à la COVID-19 témoigne de son caractère , soutient Scott Moe.

Le chef de l'opposition néo-démocrate, Ryan Meili, déclare qu'il comprend la décision de Robert St.Pierre et sa famille. Il affirme qu’il y a toujours une déception lorsqu'un élu qui a fait un excellent travail retourne à la vie privée.

Il a vraiment été mis à l'épreuve en tant que maire d'une petite communauté et je pense qu'il s'est montré à la hauteur , a déclaré Ryan Meili.

Robert St.Pierre suivra de près la course à la mairie, offrant quelques conseils à ceux qui présenteront leur candidature.

Vous tentez d'obtenir un poste qui est plutôt ingrat pour beaucoup d'individus, et très critiqué. Mais gardez la tête haute, faites de votre mieux et vous aurez du soutien en cours de route si vous faites ce qu'il faut pour les gens.

Les habitants de La Loche ainsi que les Saskatchewanais se rendront aux urnes le 9 novembre pour les élections municipales.