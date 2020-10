COVID-19 : 704 nouveaux cas et 4 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 704 nouveaux cas de coronavirus et 4 morts, lundi.

Toronto recense 244 nouveaux cas, soit plus du tiers des infections dans la province.

Les autres régions les plus touchées sont : Peel (+168 cas), York (+103) et Ottawa (+51).

Le total des infections depuis le début de la pandémie en Ontario grimpe à 65 075.

Le bilan des décès, lui, est maintenant de 3050.

Malgré 607 guérisons, le nombre de cas actifs (+93) et d'hospitalisations (+5) demeurent à la hausse.

Seulement un peu plus de 31 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. L'objectif provincial est d'avoir au moins 50 000 tests par jour.

Depuis lundi, la région de York est assujettie à des restrictions supplémentaires, qui avaient été imposées il y a plus d'une semaine aux zones chaudes de Toronto, Peel et Ottawa, y compris la fermeture des gyms, des cinémas et des salles à manger des restaurants.

Lundi, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, a par ailleurs affirmé qu'il n'était « pas recommandé » pour les enfants de ces quatre régions de passer l'Halloween cette année, compte tenu de la « forte transmission de la COVID-19 » qui y prévaut.

