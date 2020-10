Hôpital de Maria : « resserrez les contrôles », dit le Regroupement des comités des usagers

Le directeur général par intérim affirme que son organisation a reçu des plaintes des usagers en lien avec des problèmes de gestion de la COVID-19 à Maria. Sans pouvoir les chiffrer, il indique avoir reçu 17 appels à son bureau national de la part de Gaspésiens inquiets de la situation à Maria.

Vendredi, un reportage de Radio-Canada rapportait les témoignages d'infirmières faisant état de graves manquements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 à l'hôpital de Maria.

Le fait d'avoir dans un même environnement des gens qui sont positifs en présence d'usagers qui jusqu'à maintenant sont négatifs, ça nous interpelle au plus haut point.

Son regroupement représente quelque 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et de services sociaux du Québec.

Tout en soulignant que la mission des comités des usagers s'accomplit dans une approche de collaboration avec les autorités de la santé, Marc Rochefort est catégorique : les mécanismes et les contrôles visant à empêcher la propagation du coronavirus à l'hôpital de Maria doivent être revus.

En entrevue à Bon pied, bonne heure lundi, Marc Rochefort a fait appel à la loi du gros bon sens et à la rigueur administrative des professionnels de tous les acteurs du réseau pour endiguer la propagation de la COVID-19 à l'hôpital de Maria.

Regroupement provincial des comités des usagers (RCPU)

La mission du RCPURegroupement provincial des comités des usagers , fondé en 2004, est de défendre et protéger les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Ses fonctions sont déterminées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Entre autres, il accompagne les personnes qui ont des insatisfactions ou qui souhaitent porter plainte envers un prestataire de services, qu'il soit public ou privé.

Source : Regroupement provincial des comités des usagers