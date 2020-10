La vaccination contre la grippe s'amorce en Gaspésie et aux Îles

Les citoyens peuvent maintenant prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.

Dans le contexte de la pandémie, cette campagne prend une autre allure.

On veut vraiment, cette année, mettre l'accent sur les personnes à risque , a expliqué le directeur de la santé publique de la région, Yv Bonnier-Viger, en entrevue à Bon pied, bonne heure.

On pense que dans le contexte de la COVID, les personnes à risque sont presque les mêmes et on essaie de les rejoindre.

Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique