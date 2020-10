Une enquête pour des voies de fait graves est en cours à Chicoutimi

La femme a chuté dans les escaliers de sa résidence, elle a été transportée au centre hospitalier de Chicoutimi. Mais les blessures étaient tellement importantes que le personnel médical l’a signifié aux policiers.

On nous a rappelés pour nous dire que l’on craignait pour sa vie. On a tout de suite démarré une enquête et l’équipe d'enquête sur les crimes contre la personne de la SQ nous assiste , précise le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier.

Les corps policiers ont interrogé le voisinage dimanche après-midi pour élucider les circonstances de l’événement.

L’enquête reprend lundi matin mais pour le moment, personne n’a été arrêté ni accusé.