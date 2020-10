Josiane Comeau, grande gagnante de La Voix 2020

Quelques heures après la grande victoire, Josiane flotte encore sur un nuage.

Je trouvais que tout le monde méritait de gagner, c’était trop d’émotions, je suis vraiment contente et fière de moi , s'exclame Josiane Comeau.

Hier avait lieu la grande finale de l’émission La Voix sur les ondes de TVA. L’émission, qui avait débuté plus tôt cet hiver, avait pris une pause de quelques mois avant de poursuivre le concours en septembre dernier.

Une finale bien différente des années précédentes en raison de la distanciation physique. Les quatre finalistes devaient chanter devant une salle vide, et leur famille assistait au spectacle de façon virtuelle, comme les téléspectateurs.

Au cours de la soirée, plusieurs artistes connus sont montés sur scène, le groupe montréalais Half Moon Run, Ariane Moffatt, Tyler Shaw et plusieurs anciens candidats.

Pour son numéro final, Josiane Comeau a choisi d’interpréter la chanson Lonely de Noah Cyrus. Une chanson dont le thème de la solitude résonne avec la situation des derniers temps, et qui rappelle à la chanteuse l’importance de son entourage.

Dans la vie j’essaie toujours d’être la meilleure, d’impressionner les gens et de donner mon 100 % dans tout. En fin de compte si on se perd là dedans, si on ne reste pas soi-même, si on reste seul, ça ne veut rien. Il faut rester bien entouré et intègre et cette chanson-là était un cri à toutes ces émotions que je garde en dedans , explique la grande gagnante.

C’est une interprète solide, en pleine possession de ses moyens qui est montée sur scène hier soir. Son interprétation de Lonely a su traverser la lentille pour toucher son public.

La voix de la deuxième chance

Josiane Comeau, qui tentait sa chance pour une deuxième fois cette année, se réjouit d’être un modèle de persévérance.

Je ne peux pas croire que l’an passé, il n’y a aucune chaise qui se soit retournée et que cette année, je remporte la finale , dit-elle, fière de son parcours.

Je pense que c’est un message de ne pas lâcher, on ne sait pas ce que la deuxième porte qu’on ouvre va nous réserver et à quel point les opportunités sont proches si on continue d’avancer. Josiane Comeau

Grâce à sa victoire, l’Acadienne remporte un contrat d’album avec Musicor et une bourse de 50 000 $. La chanteuse, qui écrit aussi ses propres chansons, affirme que cela lui « donne envie de continuer à écrire et de partager avec le monde ».

Une célébration pas comme les autres

Sous la formule actuelle et dans un contexte de pandémie, la célébration de cette réussite et de la fin de cette aventure a été très différente pour la jeune interprète.

J’ai trouvé ça dur au début parce que notre premier instinct, c’est la chaleur humaine, c’est donner des colles à tout le monde , admet-elle.

Elle raconte que l’équipe a tout de même trouvé une manière de célébrer de façon sécuritaire en studio.