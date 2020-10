Apple bloque une Canadienne qui veut publier les écrits de son défunt mari

Le compte en question ne renferme pas des codes donnant accès à des millions de dollars, mais les derniers écrits de son époux, Don, sur son cancer, des documents qu'elle lui avait promis de rassembler dans un livre et de publier après sa mort.

Toutefois, la Torontoise ne se rappelle plus du mot de passe du compte et, même si elle est l'exécutrice testamentaire et l'unique héritière de son mari, Apple refuse de lui donner.

Elle a fourni un acte de décès et une copie du testament à Apple, mais le géant technologique lui réclame une ordonnance de la cour en plus, ce qui pourrait lui coûter au moins 2000 $, a-t-elle raconté à CBC.

C'est une véritable gifle au visage. Carol Anne Noble, plaignante

La femme de 66 ans ne comprend pas la demande d'Apple. Ils veulent une ordonnance de la cour pour me donner ce que mon mari possédait et ce qui me revient déjà, dit-elle. C'est très étrange.

Apple a refusé de répondre aux questions de CBC.

Plus de détails à venir