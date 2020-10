Michel C. Auger

Michel C. Auger

Michel C. Auger

Michel C. Auger (accéder à la page de l'auteur)

Il y a quatre ans, à 15 jours de l’élection présidentielle, la moyenne des sondages donnait la candidate démocrate Hillary Clinton avec six points ou plus d’avance sur le républicain Donald Trump. On sait ce qui est arrivé.