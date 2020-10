COVID-19 : fermeture d'une école primaire dans Lanaudière

À compter de lundi, le pavillon Sainte-Marie de l’école primaire des Mésanges à Saint-Charles-Borromée est fermé pour 14 jours et tous les élèves et les membres du personnel sont placés en isolement préventif pour la même période.

Alors que le nombre de cas positifs au sein du personnel a progressivement augmenté au cours des derniers jours, la Direction de la santé publique de Lanaudière a annoncé dimanche que deux élèves ont aussi reçu un résultat positif à la COVID-19.

Le président du Syndicat des enseignants de Lanaudière, François Breault, dit avoir été informé que 14 membres du personnel ont été infectés, dont un qui viendrait de terminer sa période de confinement.

Dans une lettre envoyée par courriel dimanche aux parents, aux enseignants et au personnel de l’école, la Direction de Santé publique de Lanaudière les informe de directives recommandées , selon lesquelles tous les enfants, les enseignants et le personnel doivent être retirés de l’école et isolés à la maison jusqu'au 1er novembre inclusivement .

Cette lettre indique en outre que tous les élèves seront dépistés en début de semaine et que les modalités de dépistage pour ceux-ci seront confirmées dans les prochains jours.

Une décision prise trop tard?

M. Breault déplore que la décision de fermer le pavillon Sainte-Marie arrive trop tard : la décision prise [dimanche] aurait dû être prise jeudi soir . Si l’école avait fermé jeudi, les quatre cas positifs qui se sont promenés à l’école vendredi ne l’auraient pas fait .

On disait fermez vendredi et dépistez tous les adultes.

Il remet aussi en question les consignes qui ont été données par la santé publique régionale.

La santé publique est allée à l’école le jeudi 15 octobre et a invité le personnel à se faire dépister, mais l’école est restée ouverte et on a dit au personnel qu’en l’absence de symptômes, pas besoin de s’isoler.

Une lettre de la santé publique envoyée ce jour-là aux employés de l’école – et non aux parents des élèves – va en ce sens :

En tant qu’employé(e) de l’école, vous pouvez avoir été en contact avec une des personnes qui a reçu [sic] un diagnostic de COVID-19. À la suite d’une évaluation faite par la Direction de Santé publique, votre risque d’être infecté est possible. [...] Il a été déterminé que les mesures mises en place par l’employeur étaient adéquates avec les enfants. Cependant, une exposition est possible dans les aires communes des travailleurs.

Dans ces circonstances, la Direction de Santé publique de Lanaudière vous recommande de passer un test de dépistage pour la COVID-19. Puisque vous n’avez pas eu de contact prouvé avec un des cas, il ne sera pas nécessaire de vous isoler en attendant vos résultats, sauf si vous êtes symptomatiques. Dre France Lussier, médecin-conseil en santé publique au travail, Direction de santé publique de Lanaudière

Selon le décompte qu’a pu faire le syndicat, les infections au sein du personnel ont progressé graduellement pour passer d’un seul cas (le 9 octobre) à 7 cas (14 octobre), puis à 10 cas (le 16 octobre) pour atteindre un total de 14 cas le dimanche 18 octobre.

Le directeur de la santé publique, [le Dr Richard ] Lessard dit qu’il faut favoriser de garder les écoles ouvertes. Oui, l’école ouverte, mais à partir du moment où c’est sécuritaire pour tout le monde et donc pas à tout prix , affirme François Breault.

Le syndicat assure un suivi avec les professeurs, dont plusieurs ont participé à une rencontre en visioconférence. Ils avaient des questions très pratiques, par exemple, est-ce que les suppléants [qui travaillent parfois dans plusieurs écoles] seront tous contactés , explique-t-il.

Comme l'école des Mésanges compte deux pavillons et que les mesures de confinement ne s'appliquent qu'au pavillon Sainte-Marie, la situation des enseignants qui circulent entre les deux soulève aussi des questions.

Joint par courriel dimanche soir, le CISSS de Lanaudière a invité Radio-Canada à communiquer avec le centre de services scolaire des Samares qui assurera le suivi pour leur milieu.

Quant au centre de services des Samares, son porte-parole a indiqué par courriel que l'établissement travaillait en étroite collaboration avec la Santé publique pour la suite et que les outils pédagogiques seront déployés pour accompagner les élèves à distance .

Avec les informations de Thomas Gerbet et Marie Isabelle Rochon