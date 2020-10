Suspension d’une professeure de l’Université d’Ottawa : le débat se durcit

Le 23 septembre dernier, une professeure à temps partiel de l'Université d'Ottawa, Verushka Lieutenant-Duval, a été suspendue à la suite d’une plainte déposée par une étudiante. La professeure avait employé le mot en n dans le cadre d’un cours sur la représentation des identités sexuelles, pour donner l’exemple d’un mot qui a été réapproprié par une communauté.

Vendredi, 34 professeurs de l'Université d'Ottawa ont signé une lettre pour dénoncer publiquement la position de l’université et appuyer leur collègue suspendue. Selon eux, l’université doit être un lieu où il est permis d'exprimer les réalités de l’histoire afin de les comprendre et d'en débattre.

Il importe que les administrations universitaires, tout en participant à la mise au jour et à l’abolition de toute forme de racisme systémique, veillent à protéger la transmission des connaissances, le développement de l’esprit critique et la liberté universitaire. Extrait de la lettre signée par 34 professeurs de l’Université d’Ottawa

Cette initiative a toutefois été critiquée sur les médias sociaux. Certains messages incitent même à la cyberintimidation de professeurs.

La professeure agrégée en études politiques à l’Université d’Ottawa, Sylvie Paquerot — dont le nom apparaît parmi les signataires — qualifie cette situation de sérieux problème .

Je pense que notre université manque à ses obligations de base, parce qu'[elle] est d’abord responsable d’assurer la santé et la sécurité de tout le monde , dit-elle. Or, maintenant, on se retrouve harcelés pour faire notre métier.

Ce qui s’est passé dans les dernières semaines, ça fait partie d’une tendance , renchérit le professeur titulaire en communications, Marc-François Bernier. Ça fait partie d’une montée importante d’une culture où, quand on est inconfortable ou qu’on se sent agressé, ce qui est très subjectif, au lieu de discuter, on peut censurer.

Marc-François Bernier, professeur titulaire en communications à l'Université d'Ottawa. Photo : Capture d'écran/Zoom

Enseigner sans prononcer le mot

À Ottawa, plusieurs membres de la communauté noire ont pris position dans les derniers jours.

Selon la directrice générale de l’organisme Nord-Sud Développement Racines et Cultures Canada, Ketcia Peters, il s’agit d’une discussion très chargée en raison de son aspect historique.

Bien qu’elle reconnaisse que l’université constitue un lieu d’échange et d’éveil intellectuel permettant de renforcer l’éducation et la sensibilisation, Mme Peters souligne également son appui aux étudiants noirs qui se sont sentis offensés par ces propos.

Ce n’est vraiment pas approprié pour la communauté dominante de l’utiliser [ce mot] parce que, historiquement, c’était utilisé pour des moyens de contrôle, des moyens d’infériorité , fait-elle valoir.

Ketcia Peters, directrice générale de l’organisme Nord-Sud Développement Racines et Cultures Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Certains étudiants croient, pour leur part, qu’il est possible d’enseigner l’histoire du mot en n sans avoir à le prononcer.

C’est très facile de ne pas prononcer le mot et de juste le présenter, indiquer son histoire, son héritage et quel est son impact, surtout en considérant que ces professeurs sont éduqués et qu’ils connaissent la valeur du mot. Babacar Faye, président du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa

Dimanche après-midi, les présidents de l’Association des professeur.e.s de l’Université d’Ottawa (APUO) et de l’Association des professeur.e.s à temps partiel (APTPUO) se sont rencontrés pour discuter de cette affaire.

Ils ont convenu d’écrire conjointement une lettre ouverte au recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, pour critiquer la décision de l’administration de l’université dans ce dossier.

Avec les informations de Jean-François Poudrier