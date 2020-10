Vers d’autres accords arabo-israéliens, même sans Trump?

Le conseiller à la sécurité israélien Meir Ben-Shabbat, l’ambassadeur américain en Israël, David Friedman, le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin et l’envoyé des États-Unis pour le Moyen-Orient Avi Berkowitz s’apprêtent à embarquer dans un avion de la compagnie nationale israélienne El-Al portant l'inscription «Paix» en arabe, en anglais et en hébreu, et arborant des drapeaux bahreïni, américain et israélien à l'aéroport international de Tel Aviv, le 18 octobre 2020.

Photo : Reuters / RONEN ZVULUN