La Saskatchewan enregistre 24 nouveaux cas de COVID-19

Parmi les nouveaux cas, un est situé dans l'Extrême-Nord-Ouest de la province et un autre se trouve dans le Nord-Ouest. Il y a également huit nouveaux cas dans le Centre-Nord, un à Saskatoon, deux dans le Centre-Ouest, trois dans le Centre-Est, six à Regina et une nouvelle infection dans le Sud-Est.

Jusqu’à maintenant, 2330 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 342 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 16 de plus que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 1963 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit huit de plus que lors de la mise à jour de samedi.

Par ailleurs, 14 personnes sont hospitalisées à travers la province, dont deux cas qui ont été admis aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province dit que 323 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1137 autres cas sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas : Région de Saskatoon : 480 (65)

Région de Regina : 258 (62)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 470 (17)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 332 (55)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 384 (3)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 404 (44) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs. Un cas d’infection déclaré dimanche doit encore être localisé.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 406 cas

20 à 39 ans : 805 cas

40 à 59 ans : 693 cas

60 à 79 ans : 353 cas

80 ans et plus : 73 cas

Le gouvernement dit que les autorités sanitaires ont réalisé 230 729 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La province donne des précisions

Les autorités de la santé ont également précisé que les infections liées au foyer en lien avec l’église de à Prince Albert est à l'origine d'au moins 79 cas de transmissions locales, principalement [localisées] dans le nord .

Bon nombre des nouveaux cas et éclosions survenues dans le nord sont maintenant des cas de troisième génération dus à cet événement , dit un communiqué de la province.

Les autorités rappellent que les rassemblements intérieurs privés à l'intérieur sont limités depuis le 16 octobre à un maximum de 15 personnes. Une distance physique de 2 m doit être respectée, Les contrevenants s’exposent à des contraventions variant de 2000 $ pour les individus à 10 000 $ pour les compagnies.