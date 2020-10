Des cours de verre soufflé adaptés à la pandémie de COVID-19

Souffleuse de verre depuis 24 ans et membre de la coopérative, Jennifer Bennett, explique que le processus traditionnel de fabrication des pièces en verre soufflé nécessite que deux personnes soufflent dans la même canne à vent.

Notre plus gros défi c’est que [...] habituellement en verre soufflé, on travaille à deux et on met chacun à notre tour notre bouche sur notre canne pour souffler. On ne pouvait pas du tout faire ça, il fallait trouver d’autres moyens , explique-t-elle.

La coopérative a d’ailleurs fermé ses portes durant le printemps, lors de la première vague de cas de COVID-19.

Une artisane de verre soufflé fabrique une pièce dans un atelier. Photo : Radio-Canada

L’organisation a par la suite pris contact avec d’autres ateliers aux États-Unis, mais aussi ici au Canada, qui ont partagé leurs innovations pour surmonter ce défi.

Jennifer Bennett raconte avec enthousiasme qu’ils ont pu adapter leurs ateliers en fonction de deux nouvelles techniques, une pompe à pression artérielle qui a été adaptée pour s’attacher sur la canne et souffler de l’air. L’autre technique est un boyau attaché à l’air comprimé.

Deux artisans travaillent à confection d'une pièce de verre soufflé. Photo : Radio-Canada

Je trouve assez génial qu’on ait pensé à ça! , ajoute-t-elle avec fierté.

Les pièces sont encore travaillées par deux personnes, mais en utilisant les nouveaux outils.

La formule pour l’offre des cours aussi a été repensée avec les nouvelles normes de la santé publique. La durée entre deux cours a été allongée pour s’assurer de ne pas croiser les autres artisans. Le nombre de personnes dans l’atelier a été réduit à 5 et le matériel et les outils sont désinfectés entre chaque utilisation.

Une citrouille en verre soufflé. Photo : Radio-Canada

Jennifer Bennett précise que les cours sont très populaires et se remplissent vite. Les citrouilles sont à l’honneur en ce mois d’octobre. En novembre et décembre, les élèves souffleront des boules de Noël, signe que si bien des choses ont changé avec la pandémie, certaines traditions sont là pour rester.