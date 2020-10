Un balado de Radio-Canada remporte un prix au Paris Podcast Festival

Le balado produit par Karine Lanoie-Brien et Brad Gros-Louis invite les auditeurs et auditrices à revisiter notre histoire collective qui, selon l’animateur et l’animatrice, a été écrite d’un point de vue eurocentriste et colonialiste, en donnant la parole à des membres des Premières Nations.

La démarche ambitieuse du projet était de décoloniser onze mots courants en onze épisodes. Des mots lourds de sens pour les premiers peuples comme réserve , sauvage , indien et école .

Brad Gros-Louis en compagnie de Marie-Andrée Gill, lors de l'enregistrement du balado au Studio Makusham. Photo : Courtoisie : IXION/Genevieve Albert

Narré par la poète innue Marie-André Gill, le balado raconte l’histoire d’une manière différente de ce qui est généralement enseigné à l’école, de la découverte de l’Amérique à la véritable histoire de Pocahontas.

Le balado a remporté le prix dans la seule catégorie mettant en valeur des créations qui ne viennent pas de France. Un autre balado de Radio-Canada avait été sélectionné dans la même catégorie : Notre envoyé spécial, de Daniel Martineau et Jean-François Blais.