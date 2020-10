92 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie–Centre-du-Québec

Il n'y a pas de nouveau décès et les hospitalisations sont stables.

La plus importante éclosion de la région a toutefois pris de l'ampleur depuis samedi. Le Séminaire Saint-Joseph recense 45 cas, soit 10 de plus que la veille. L'établissement scolaire doit d'ailleurs faire le point lundi sur la suite des choses.

Les élèves de secondaire 1 et 2 sont toujours en classe et seront dépistés à l'école mardi et mercredi prochain. La santé publique exclut toujours de fermer l'école, bien que plus de la moitié des élèves suivent présentement leurs cours à distance.

Une autre éclosion dans la région a aussi connu une légère augmentation. Le centre de détention de Trois-Rivières compte deux nouveaux cas positifs, portant le total à six.

Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en nette augmentation en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Les enquêtes épidémiologiques de la santé publique démontrent que la majorité de la transmission se fait en raison de contacts avec des amis ou de la famille. Les autorités demandent à la population d'éviter autant que possible tout contact.