Des actes de vandalisme dénoncés dans le quartier Beaudry à Rouyn-Noranda

Sur Facebook, des résidents du secteur ont publié des photos de leur résidence ou de leur véhicule afin de dénoncer les gestes et tenter de recueillir des informations sur les événements.

C'est le cas de Véronik Gagné qui a retrouvé son véhicule vandalisé.

Mon conjoint et moi, on a emprunté le camion de mon beau-père, parce qu’on est en déménagement présentement. On revenait de la maison où l’on va déménager et on s’est stationnés dans notre entrée de cour, comme d’habitude, vers 10 h le soir. Le lendemain matin, en se levant pour sortir nos chiens, mon conjoint a regardé par la fenêtre et a vu le pare-brise avant du camion qui était complètement éclaté , raconte Mme Gagné.

De son côté, Michel Sarrazin était parti à la chasse lorsque sa maison fut vandalisée. Il eut donc une mauvaise surprise lors de son retour, samedi après-midi.

Ils ont lancé une roche dans la fenêtre de mon salon. Quand je suis arrivé de l’extérieur, la roche s’y trouvait encore. C’est une roche à peu près de la grosseur d’un pamplemousse, et le trou est d’environ 2 pieds de large par 3 pieds de haut. La vitre a craqué jusqu’en haut en fin de compte , affirme-t-il.

Les citoyens indiquent avoir alerté la Sûreté du Québec. Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires du corps policier.