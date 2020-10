Les Boliviens élisent leur président un an après la démission de Morales

Pour la première fois depuis 20 ans, Evo Morales, emblématique dirigeant de la gauche sud-américaine, n'est pas candidat à la présidence. Le 10 novembre 2019, il avait démissionné en pleine crise politique, accusé de fraude par l'opposition, alors qu'il briguait un quatrième mandat.

Son dauphin, son ancien ministre de l'Économie, Luis Arce, 57 ans, candidat pour le Mouvement vers le socialisme (MAS), et son principal rival, l'ancien président centriste Carlos Mesa, 67 ans, sont les favoris parmi six candidats.

Selon les derniers sondages, M. Arce, considéré comme le père du miracle [économique] bolivien , arrive en tête des intentions de vote au premier tour, mais ne devrait pas échapper à un second tour, prévu le 29 novembre.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h (heure locale) et fermeront à 17 h.

À La Paz en Bolivie, une femme a revêtu son équipement de protection pour voter à l’élection générale du 18 octobre 2020 qui avait été reportée deux fois en raison de la pandémie. Photo : afp via getty images / LUIS GANDARILLAS

Quelque 7,3 millions de Boliviens sont appelés à élire leur président, mais aussi leur vice-président, et à renouveler l'ensemble du Parlement, actuellement dominé par le MAS. En raison de la pandémie de coronavirus, la campagne s'est principalement déroulée en ligne et sur les réseaux sociaux.

Le tribunal électoral a fait savoir samedi que pour éviter de générer des incertitudes et des tensions, aucun résultat préliminaire ne serait divulgué. Nous n'aurons pas le résultat officiel et final dimanche soir. Nous allons nous donner quelques heures de plus, et il est important que les citoyens fassent preuve de patience, car le résultat sera fiable, quoiqu'un peu plus lent , a justifié son président, Salvador Romero.

Ces élections ouvrent un nouveau cycle pour l'histoire politique du pays, la fin du cycle de gouvernement d'Evo Morales et de la crise politique , a estimé le politologue Carlos Cordero, de l'Université Mayor de San Andrés (UMSA), espérant que s'ouvre un processus de consolidation des institutions .

Des violences appréhendées après une campagne tendue

Ce scrutin mettra fin au gouvernement intérimaire dirigé par la conservatrice Jeanine Áñez. Elle a retiré sa candidature face aux fortes critiques sur sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 8400 morts dans ce pays de 11 millions d'habitants.

Après une campagne tendue, de nombreux Boliviens craignent une répétition des violences qui avaient fait 36 morts l'an dernier. Ils se sont rués ces derniers jours dans les commerces pour s'approvisionner en nourriture, bouteilles de gaz et essence.

Renata Zapata, 24 ans, se veut plus optimiste : elle dit espérer que le vote se déroule pacifiquement parce que nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé l'année dernière, cela a été terrible .

Nous sommes dans un autre scénario, c'est possible qu'il y ait de l'agitation, mais je doute que cela soit de la même ampleur. Guery Chuquimia, anthropologue à l'Université Mayor de San Andrés

L'Organisation des États américains (OEA), l'Union européenne, l'Union des organisations électorales d'Amérique (UNIORE) et la Fondation Carter ont dépêché sur place des observateurs.

Les appels au calme se sont aussi multipliés. L'ONU, l'UE et l'Église catholique ont appelé à un vote pacifique et au respect des résultats.

Pour garantir la transparence du scrutin, le Tribunal suprême électoral a été totalement renouvelé. Son président a promis de la rigueur technique, de l'impartialité politique et de la transparence dans le décompte des votes.

La Constitution déclare vainqueur au premier tour le candidat qui obtient la majorité absolue ou 40 % des voix avec un avantage de 10 points sur le second. Sinon un second tour a lieu.

En 2019, le dépouillement avait été suspendu pendant plus de 20 heures. À sa reprise, Evo Morales avait été déclaré vainqueur dès le premier tour. Quelques jours plus tard, l'OEA avait dénoncé dans son rapport des manipulations du scrutin.

Partisans et détracteurs du MAS s'étaient mobilisés dans les rues de plusieurs villes du pays, avec des affrontements violents. Lâché par la police et l'armée, Evo Morales avait finalement démissionné, avant de fuir au Mexique puis en Argentine.